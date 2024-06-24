У рф горить будівля НДІ, який виробляє радіокомпоненти: люди вибивають вікна, щоб не задихнутися
Київ • УНН
У підмосковному науково-дослідному інституті "Платан", що виробляє електронні деталі і радіокомпоненти, сталася пожежа. Всередині будівлі НДІ "Платан" знаходяться люди. Вони вибивають вікна, махають руками, просять про допомогу.
Під москвою сталась пожежа на території НДІ "Платан", який займається виробництвом електронних деталей та радіокомпонентів. Горить одна з будівель, люди вибивають вікна, щоб не задихнутися, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.
Деталі
За даними Mash, пожежа сталась на території НДІ "Платан" у наукограді Фрязіно московської області. Густий чорний дим валить із вікон однієї з будівель.
Науково-дослідний інститут займається виробництвом електронних деталей та радіокомпонентів. Спеціалізується на теоретичних та практичних дослідженнях.
"Всередині будівлі НДІ "Платан" знаходяться люди. Вони вибивають вікна, махають руками, просять про допомогу. До них намагаються дістатися рятувальники. Вогонь уже розійшовся на кілька поверхів", - йдеться у повідомленні.
За даними Mash, люди вибивають вікна, щоб не задихнутися в будівлі.
Попередньо відомо, що у палаючій будівлі заблоковано 9 людей.
Займання почалося на п'ятому поверсі, пожежі надано третій ранг складності, повідомили в МНС.