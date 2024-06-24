Под москвой произошел пожар на территории НИИ "Платан", который занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Горит одно из зданий, люди выбивают окна, чтобы не задохнуться, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Детали

По данным Mash, пожар произошел на территории НИИ "Платан" в наукограде фрязино московской области. Густой черный дым валит из окон одного из зданий.

Научно-исследовательский институт занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Специализируется на теоретических и практических исследованиях.

"Внутри здания НИИ "Платан" находятся люди. Они выбивают окна, машут руками, просят о помощи. До них пытаются добраться спасатели. Огонь уже разошелся на несколько этажей", - говорится в сообщении.

Согласно Mash, люди выбивают окна, чтобы не задохнуться в здании.

Предварительно известно, что в горящем здании заблокировано 9 человек.

Возгорание началось на пятом этаже, пожару присвоен третий ранг сложности, сообщили в МЧС.