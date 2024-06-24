Киев • УНН
В подмосковном научно-исследовательском институте "Платан", производящем электронные детали и радиокомпоненты, произошел пожар. Внутри здания НИИ "Платан" находятся люди. Они выбивают окна, машут руками, просят о помощи.
Под москвой произошел пожар на территории НИИ "Платан", который занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Горит одно из зданий, люди выбивают окна, чтобы не задохнуться, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Детали
По данным Mash, пожар произошел на территории НИИ "Платан" в наукограде фрязино московской области. Густой черный дым валит из окон одного из зданий.
Научно-исследовательский институт занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Специализируется на теоретических и практических исследованиях.
"Внутри здания НИИ "Платан" находятся люди. Они выбивают окна, машут руками, просят о помощи. До них пытаются добраться спасатели. Огонь уже разошелся на несколько этажей", - говорится в сообщении.
Согласно Mash, люди выбивают окна, чтобы не задохнуться в здании.
Предварительно известно, что в горящем здании заблокировано 9 человек.
Возгорание началось на пятом этаже, пожару присвоен третий ранг сложности, сообщили в МЧС.