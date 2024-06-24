Пожежа у російському НДІ, де виробляють радіокомпоненти, стає все масштабнішою: відомо про двох загиблих і чотирьох поранених
Київ • УНН
Двоє людей загинули і четверо отримали поранення в результаті вибуху і пожежі на площі 4000 квадратних метрів в науково-дослідному інституті "Платан" у рф.
У рф пожежа на НДІ "Платан" стає все масштабнішою - полум'ям охоплено вже 4 тисячі квадратних метрів. Як повідомляють російські Telegram-канали, у будівлі пролунав вибух, відомо про двох загиблих та чотирьох поранених, передає УНН.
"Вибух у НДІ "Платан" у підмосковному Фрязіні. Попередньо всередині здетонували газові балони. Горить вже 4 тисячі квадратних метрів. У чорному густому диму, як і раніше, можуть перебувати люди — більше сотні рятувальників намагаються прорватися всередину, щоб витягнути їх на свіже повітря", - повідомляє Mash.
У той же час 112 з посиланням на джерела повідомляє про чотирьох постраждалих.
Згодом Mash повідомив, що відомо і про двох жертв.
"Як мінімум 2 особи загинули в будівлі НДІ "Платан". Попередньо вони випали з вікна, намагаючись врятуватися від вогню", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Під москвою сталась пожежа на території НДІ "Платан", який займається виробництвом електронних деталей та радіокомпонентів. Горить одна з будівель, люди вибивають вікна, щоб не задихнутися.