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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Пожежа у російському НДІ, де виробляють радіокомпоненти, стає все масштабнішою: відомо про двох загиблих і чотирьох поранених

Київ • УНН

 • 18867 перегляди

Двоє людей загинули і четверо отримали поранення в результаті вибуху і пожежі на площі 4000 квадратних метрів в науково-дослідному інституті "Платан" у рф.

Пожежа у російському НДІ, де виробляють радіокомпоненти, стає все масштабнішою: відомо про двох загиблих і чотирьох поранених

У рф пожежа на НДІ "Платан" стає все масштабнішою - полум'ям охоплено вже 4 тисячі квадратних метрів. Як повідомляють російські Telegram-канали, у будівлі пролунав вибух, відомо про двох загиблих та чотирьох поранених, передає УНН.

"Вибух у НДІ "Платан" у підмосковному Фрязіні. Попередньо всередині здетонували газові балони. Горить вже 4 тисячі квадратних метрів. У чорному густому диму, як і раніше, можуть перебувати люди — більше сотні рятувальників намагаються прорватися всередину, щоб витягнути їх на свіже повітря", - повідомляє Mash.

У той же час 112 з посиланням на джерела повідомляє про чотирьох постраждалих.

Згодом Mash повідомив, що відомо і про двох жертв.

"Як мінімум 2 особи загинули в будівлі НДІ "Платан". Попередньо вони випали з вікна, намагаючись врятуватися від вогню", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Під москвою сталась пожежа на території НДІ "Платан", який займається виробництвом електронних деталей та радіокомпонентів. Горить одна з будівель, люди вибивають вікна, щоб не задихнутися.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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