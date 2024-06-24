В рф пожар в НИИ "Платан" становится все масштабнее - пламенем охвачено уже 4 тысячи квадратных метров. Как сообщают российские Telegram-каналы, в здании прогремел взрыв, известно о двух погибших и четырех раненых, передает УНН.

"Взрыв в НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине. Предварительно внутри сдетонировали газовые баллоны. Горит уже 4 тысячи квадратных метров. В черном густом дыму по — прежнему могут находиться люди - более сотни спасателей пытаются прорваться внутрь, чтобы вытащить их на свежий воздух", - сообщает Mash.

В то же время 112 со ссылкой на источники сообщает о четырех пострадавших.

Впоследствии Mash сообщил, что известно и о двух жертвах.

"Как минимум 2 человека погибли в здании НИИ "Платан". Предварительно они выпали из окна, пытаясь спастись от огня", - говорится в сообщении.

Напомним

Под Москвой произошел пожар на территории НИИ "Платан", который занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Горит одно из зданий, люди выбивают окна, чтобы не задохнуться.