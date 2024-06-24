Масштабный пожар в российском НИИ, где производят радиокомпоненты: число жертв возросло до 8

В результате пожара на российском НИИ "Платан" количество жертв возросло до восьми, передает УНН со ссылкой Telegarm-канал 112.

"Число погибших при пожаре в НИИ "Платан" в подмосковье, предварительно, возросло до 8 человек", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, по данным 112, двое пожарных отравились угарным газом в горящем здании в подмосковном Фрязине. По информации Telegram-канала, одного из них госпитализировали. Внутри обрушились конструкции. Горят пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи – есть риск обрушения кровли.

На место вылетел второй спасательный вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Пожар в российском НИИ, где производят радиокомпоненты, становится все масштабнее: известно о двух погибших и четырех раненых

Кроме того, стало известно, что причина взрыва в здании в подмосковном Фрязине — газовый баллон. Там полыхают уже 4,5 тысячи квадратных метров.

"Пострадали три человека, все отравились угарным газом. Одного госпитализировали в больницу... Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Двое - пожарные - отказались от медицинской помощи. Все верхние этажи заволокло черным дымом", - говорится в сообщении.

Добавим

Подмосковный ск завел уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По данным следствия, в пожаре погибли два человека.

Напомним

Под москвой произошел пожар на территории НИИ "Платан", который занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Горит одно из зданий, люди выбивают окна, чтобы не задохнуться.