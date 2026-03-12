Масштабна пожежа спалахнула на нафтоперевальному терміналі "тихорецьк-нафта" в краснодарському краї після атаки дронів

У ніч на 12 березня стратегічно важливий нафтовий вузол у російському місті тихорецьк став об’єктом масованої атаки безпілотників, що призвело до детонації та потужного займання резервуарів із паливом. Місцеві мешканці зафіксували серію вибухів, після яких над територією перевалочного пункту піднялися стовпи густого диму та відкритого вогню. Об’єкт, що входить до структури "транснєфті", є одним із найбільших логістичних центрів на півдні росії, через який здійснюється транспортування нафтопродуктів у регіоні. Про це повідомляє Telegram-канал Astra, пише УНН.

Деталі

Згідно з візуальним аналізом кадрів, знятих очевидцями на трасі Р-217 "Кавказ", на території терміналу виявлено щонайменше два осередки інтенсивного горіння. Аналітики проєкту Astra зазначають, що характер полум’я та диму вказує на безпосереднє влучання у ємності з пальним, що знаходяться на балансі ТОВ "тихорецьк-нафта". Влада району підтвердила факт інциденту, залучивши до ліквідації наслідків понад 80 рятувальників та десятки одиниць спецтехніки, проте масштаби руйнувань технологічного обладнання наразі уточнюються.

На кадрах зафіксовані два осередки займання. Відкрите горіння, схоже, перед резервуаром, але і ззаду потужно валить дим – імовірно, горять резервуари з пальним. Під час атаки безпілотників у Тихорецьку сталося займання на НПЗ. На місці працюють чергові екстрені служби – повідомляє Astra.

тихорецький термінал виконує роль ключового перевалочного пункту, що забезпечує зв’язок між нафтовими родовищами та південними портами країни. Зупинка або обмеження роботи цього об’єкта через пожежу може суттєво ускладнити логістику енергоносіїв та постачання пального для військових потреб агресора.

У січні-лютому Сили оборони уразили 13 обʼєктів нафтогазового комплексу на території рф