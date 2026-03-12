$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 13363 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 31404 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 33155 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 28659 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 35857 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 33392 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 38765 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34817 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 45135 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121453 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Публікації
Ексклюзиви
Масштабна пожежа спалахнула на нафтоперевальному терміналі "тихорецьк-нафта" в краснодарському краї після атаки дронів

Київ • УНН

 • 2450 перегляди

У краснодарському краї після ударів безпілотників спалахнули резервуари стратегічного нафтового вузла.

Масштабна пожежа спалахнула на нафтоперевальному терміналі "тихорецьк-нафта" в краснодарському краї після атаки дронів

У ніч на 12 березня стратегічно важливий нафтовий вузол у російському місті тихорецьк став об’єктом масованої атаки безпілотників, що призвело до детонації та потужного займання резервуарів із паливом. Місцеві мешканці зафіксували серію вибухів, після яких над територією перевалочного пункту піднялися стовпи густого диму та відкритого вогню. Об’єкт, що входить до структури "транснєфті", є одним із найбільших логістичних центрів на півдні росії, через який здійснюється транспортування нафтопродуктів у регіоні. Про це повідомляє Telegram-канал Astra, пише УНН.

Деталі

Згідно з візуальним аналізом кадрів, знятих очевидцями на трасі Р-217 "Кавказ", на території терміналу виявлено щонайменше два осередки інтенсивного горіння. Аналітики проєкту Astra зазначають, що характер полум’я та диму вказує на безпосереднє влучання у ємності з пальним, що знаходяться на балансі ТОВ "тихорецьк-нафта". Влада району підтвердила факт інциденту, залучивши до ліквідації наслідків понад 80 рятувальників та десятки одиниць спецтехніки, проте масштаби руйнувань технологічного обладнання наразі уточнюються.

На кадрах зафіксовані два осередки займання. Відкрите горіння, схоже, перед резервуаром, але і ззаду потужно валить дим – імовірно, горять резервуари з пальним. Під час атаки безпілотників у Тихорецьку сталося займання на НПЗ. На місці працюють чергові екстрені служби

– повідомляє Astra.

тихорецький термінал виконує роль ключового перевалочного пункту, що забезпечує зв’язок між нафтовими родовищами та південними портами країни. Зупинка або обмеження роботи цього об’єкта через пожежу може суттєво ускладнити логістику енергоносіїв та постачання пального для військових потреб агресора.

У січні-лютому Сили оборони уразили 13 обʼєктів нафтогазового комплексу на території рф03.03.26, 16:04 • 4796 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Енергетика
Війна в Україні