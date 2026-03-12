Масштабный пожар вспыхнул на нефтеперевалочном терминале "Тихорецк-Нефть" в Краснодарском крае после атаки дронов

В ночь на 12 марта стратегически важный нефтяной узел в российском городе Тихорецк стал объектом массированной атаки беспилотников, что привело к детонации и мощному возгоранию резервуаров с топливом. Местные жители зафиксировали серию взрывов, после которых над территорией перевалочного пункта поднялись столбы густого дыма и открытого огня. Объект, входящий в структуру "Транснефти", является одним из крупнейших логистических центров на юге России, через который осуществляется транспортировка нефтепродуктов в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Astra, пишет УНН.

Детали

Согласно визуальному анализу кадров, снятых очевидцами на трассе Р-217 "Кавказ", на территории терминала обнаружено по меньшей мере два очага интенсивного горения. Аналитики проекта Astra отмечают, что характер пламени и дыма указывает на непосредственное попадание в емкости с топливом, находящиеся на балансе ООО "Тихорецк-нефть". Власти района подтвердили факт инцидента, привлекая к ликвидации последствий более 80 спасателей и десятки единиц спецтехники, однако масштабы разрушений технологического оборудования в настоящее время уточняются.

На кадрах зафиксированы два очага возгорания. Открытое горение, похоже, перед резервуаром, но и сзади мощно валит дым – вероятно, горят резервуары с топливом. Во время атаки беспилотников в Тихорецке произошло возгорание на НПЗ. На месте работают дежурные экстренные службы – сообщает Astra.

Тихорецкий терминал выполняет роль ключевого перевалочного пункта, обеспечивающего связь между нефтяными месторождениями и южными портами страны. Остановка или ограничение работы этого объекта из-за пожара может существенно усложнить логистику энергоносителей и поставки топлива для военных нужд агрессора.

