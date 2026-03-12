$43.860.0351.040.33
07:14 • 444 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 14557 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 33614 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 34884 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 30248 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 37142 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 33990 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 39131 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 34862 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 45165 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Масштабный пожар вспыхнул на нефтеперевалочном терминале "Тихорецк-Нефть" в Краснодарском крае после атаки дронов

Киев • УНН

 • 2720 просмотра

В Краснодарском крае после ударов беспилотников загорелись резервуары стратегического нефтяного узла.

Масштабный пожар вспыхнул на нефтеперевалочном терминале "Тихорецк-Нефть" в Краснодарском крае после атаки дронов

В ночь на 12 марта стратегически важный нефтяной узел в российском городе Тихорецк стал объектом массированной атаки беспилотников, что привело к детонации и мощному возгоранию резервуаров с топливом. Местные жители зафиксировали серию взрывов, после которых над территорией перевалочного пункта поднялись столбы густого дыма и открытого огня. Объект, входящий в структуру "Транснефти", является одним из крупнейших логистических центров на юге России, через который осуществляется транспортировка нефтепродуктов в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал Astra, пишет УНН.

Детали

Согласно визуальному анализу кадров, снятых очевидцами на трассе Р-217 "Кавказ", на территории терминала обнаружено по меньшей мере два очага интенсивного горения. Аналитики проекта Astra отмечают, что характер пламени и дыма указывает на непосредственное попадание в емкости с топливом, находящиеся на балансе ООО "Тихорецк-нефть". Власти района подтвердили факт инцидента, привлекая к ликвидации последствий более 80 спасателей и десятки единиц спецтехники, однако масштабы разрушений технологического оборудования в настоящее время уточняются.

На кадрах зафиксированы два очага возгорания. Открытое горение, похоже, перед резервуаром, но и сзади мощно валит дым – вероятно, горят резервуары с топливом. Во время атаки беспилотников в Тихорецке произошло возгорание на НПЗ. На месте работают дежурные экстренные службы

– сообщает Astra.

Тихорецкий терминал выполняет роль ключевого перевалочного пункта, обеспечивающего связь между нефтяными месторождениями и южными портами страны. Остановка или ограничение работы этого объекта из-за пожара может существенно усложнить логистику энергоносителей и поставки топлива для военных нужд агрессора.

В январе-феврале Силы обороны поразили 13 объектов нефтегазового комплекса на территории рф03.03.26, 16:04 • 4796 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Энергетика
Война в Украине