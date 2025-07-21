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Масована атака рф: наслідки ліквідовували 500 рятувальників, найдовше гасили пожежу у Харкові - протягом 19 годин

Київ • УНН

 • 2926 перегляди

Рятувальники ліквідували пожежі в Києві та Харкові, що виникли внаслідок російських атак. Загинуло двоє людей, 15 постраждали, евакуйовано понад 50 осіб.

Масована атака рф: наслідки ліквідовували 500 рятувальників, найдовше гасили пожежу у Харкові - протягом 19 годин

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок російських атак - двоє людей загинули, ще 15 постраждали, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Пожежі, що залишались у Києві та Харкові ліквідовані. Рятувальники працювали у Києві на 11 локаціях, у Харкові - на 4. Із пошкоджених будівель вдалося евакуювати понад 50 людей.  На декількох локаціях ще тривають аварійні роботи 

- йдеться у повідомленні.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, найдовше гасили пожежу у Харкові - протягом 19 годин.

"Дякую кожному рятувальнику. Вони втомлені, але стійкі. І завдяки їм живуть інші", - зазначив Ігор Клименко.

Додамо

Для ліквідації наслідків загалом залучалось близько 500 рятувальників та 150 одиниць техніки ДСНС, у тому числі інженерні та спеціальні машини. Для гасіння пожеж також залучались роботи "Shark robotics", які нещодавно отримали підрозділи ДСНС від в рамках співпраці Уряду Франції та України.

Авіація ДСНС здійснила 17 скидів води, загалом 34 тонни. 91 людина отримала допомогу від психологів ДСНС.

Сапери проводили обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. На місці однієї з атак у Києві рятувальники вилучили бойову частину ракети Х-69.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки на Київ 21 липня загинула одна людина, ще одного чоловіка госпіталізовано з множинними пораненнями. Пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська", зафіксовано займання на даху житлового будинку та пожежу в дитсадку.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Х-69
Ігор Клименко
Франція
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Київ
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