Массированная атака рф: последствия ликвидировали 500 спасателей, дольше всего тушили пожар в Харькове – в течение 19 часов

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
17:47 • 5668 просмотра
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
17:25 • 15031 просмотра
СНБО ввел реальный мораторий на проверки бизнеса - Зеленский
15:58 • 21309 просмотра
Украина хочет обсудить с рф в Турции возвращение пленных, детей и встречу лидеров – Зеленский
Эксклюзив
15:11 • 61047 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
14:45 • 37010 просмотра
Сколько фруктов и ягод можно употреблять ежедневно и есть ли противопоказания - объясняет нутрициолог
Эксклюзив
14:09 • 67557 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
21 июля, 12:26 • 40019 просмотра
Его курировал заместитель руководителя охраны Януковича: в самом элитном закрытом подразделении НАБУ обнаружили "крота" фсб
Эксклюзив
21 июля, 10:21 • 48980 просмотра
Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях
Эксклюзив
21 июля, 10:00 • 56388 просмотра
Почти сотня граждан стали жертвами торговли людьми за первые шесть месяцев 2025 года - Минсоцполитики
21 июля, 09:37 • 51209 просмотра
Зеленский назначил новых послов в 16 странах и международных организациях: указы
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.6м/с
73%
744мм
Популярные новости
«Чтобы ни у кого не было сомнений в прозрачности деятельности Офиса Генерального прокурора»: Кравченко объяснил, почему лично поддерживает обвинение по делу Молочного21 июля, 09:16 • 79470 просмотра
Шайло Джоли и ее предполагаемую девушку заметили в авто во время страстных объятий21 июля, 10:04 • 24542 просмотра
Новая российская тактика применения "шахедов" увеличивает количество попаданий в Украине - FT21 июля, 11:03 • 80265 просмотра
Зеленский определил пять приоритетов для украинской дипломатии: детали13:43 • 66203 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела15:24 • 47240 просмотра
публикации
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела15:24 • 47639 просмотра
"Небо ошибок не прощает". Почему Украина рискует потерять боевой потенциал вертолетов Ми-8?
Эксклюзив
15:11 • 61031 просмотра
В Раде предлагают предоставить самолетостроительным предприятиям льготы в рамках Defence City для сохранения потенциала
Эксклюзив
14:09 • 67543 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 384111 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 304910 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Рустем Умеров
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Крым
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 108253 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 203183 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 220293 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 217823 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 218113 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ми-8
Ракетная система С-300
Flakpanzer Gepard
Шахед-136

Массированная атака рф: последствия ликвидировали 500 спасателей, дольше всего тушили пожар в Харькове – в течение 19 часов

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Спасатели ликвидировали пожары в Киеве и Харькове, возникшие в результате российских атак. Погибли два человека, 15 пострадали, эвакуированы более 50 человек.

Массированная атака рф: последствия ликвидировали 500 спасателей, дольше всего тушили пожар в Харькове – в течение 19 часов

Спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате российских атак - два человека погибли, еще 15 пострадали, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Пожары, остававшиеся в Киеве и Харькове, ликвидированы. Спасатели работали в Киеве на 11 локациях, в Харькове - на 4. Из поврежденных зданий удалось эвакуировать более 50 человек. На нескольких локациях еще продолжаются аварийные работы.

- говорится в сообщении.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, дольше всего тушили пожар в Харькове - в течение 19 часов.

"Спасибо каждому спасателю. Они уставшие, но стойкие. И благодаря им живут другие", - отметил Игорь Клименко.

Добавим

Для ликвидации последствий в общей сложности привлекалось около 500 спасателей и 150 единиц техники ГСЧС, в том числе инженерные и специальные машины. Для тушения пожаров также привлекались роботы "Shark robotics", которые недавно получили подразделения ГСЧС в рамках сотрудничества Правительства Франции и Украины.

Авиация ГСЧС совершила 17 сбросов воды, всего 34 тонны. 91 человек получил помощь от психологов ГСЧС.

Саперы проводили обследование территории на наличие взрывоопасных предметов. На месте одной из атак в Киеве спасатели изъяли боевую часть ракеты Х-69.

Напомним

В результате ночной атаки на Киев 21 июля погиб один человек, еще один мужчина госпитализирован с множественными ранениями. Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", зафиксировано возгорание на крыше жилого дома и пожар в детском саду.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Х-69
Игорь Клименко
Франция
Украина
Киев
Харьков
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9