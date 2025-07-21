Массированная атака рф: последствия ликвидировали 500 спасателей, дольше всего тушили пожар в Харькове – в течение 19 часов

Спасатели ликвидировали пожары, возникшие в результате российских атак - два человека погибли, еще 15 пострадали, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Пожары, остававшиеся в Киеве и Харькове, ликвидированы. Спасатели работали в Киеве на 11 локациях, в Харькове - на 4. Из поврежденных зданий удалось эвакуировать более 50 человек. На нескольких локациях еще продолжаются аварийные работы. - говорится в сообщении.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, дольше всего тушили пожар в Харькове - в течение 19 часов.

"Спасибо каждому спасателю. Они уставшие, но стойкие. И благодаря им живут другие", - отметил Игорь Клименко.

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Для ликвидации последствий в общей сложности привлекалось около 500 спасателей и 150 единиц техники ГСЧС, в том числе инженерные и специальные машины. Для тушения пожаров также привлекались роботы "Shark robotics", которые недавно получили подразделения ГСЧС в рамках сотрудничества Правительства Франции и Украины.

Авиация ГСЧС совершила 17 сбросов воды, всего 34 тонны. 91 человек получил помощь от психологов ГСЧС.

Саперы проводили обследование территории на наличие взрывоопасных предметов. На месте одной из атак в Киеве спасатели изъяли боевую часть ракеты Х-69.

Напомним

В результате ночной атаки на Киев 21 июля погиб один человек, еще один мужчина госпитализирован с множественными ранениями. Поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", зафиксировано возгорание на крыше жилого дома и пожар в детском саду.