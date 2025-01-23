"Чистки" в Білому домі: відсторонено від роботи співробітників, відповідальних за Україну, Іран і КНДР

Радник із нацбезпеки США Майк Волц санкціонував "повну перевірку" десятків кадрових чиновників Білого дому. Йдеться про тих, хто відповідальний за питання розповсюдження ядерної зброї Іраном і КНДР, кібершпигунства та війни в Україні. Про це пише The Washington Post, передає УНН.

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Представник Ради національної безпеки Брайан Г'юз пояснив, що цей крок спрямований на те, щоб гарантувати, що співробітники "будуть прихильні до реалізації програми" президента США Дональда Трампа "Америка перш за все". Зокрема, захисту нацбезпеки та розумному використанню податкових надходжень трудящих громадян у Штатах.

З 12:01 понеділка проводяться перевірки персоналу та ухвалюються рішення на основі оцінок - повідомив Г'юз.

Зазначається, що чиновникам під час короткого дзвінка, проведеного в середу начальником штабу Волца Брайаном Маккормаком, було сказано, що вони повинні покинути будівлю. Їм було дано вказівку повертатися тільки на прохання їхніх керівників - старших директорів, призначених адміністрацією Президента США Дональда Трампа.

Поки ця перевірка завершується, на підставі прецеденту, створеного адміністрацією Байдена, вам наказано бути на зв'язку і з'являтися до офісу тільки в разі звернення керівництва Ради національної безпеки - заявив МакКормак.

Рішення Волтца було настільки несподіваним, що деякі чиновники не змогли фізично покинути територію Білого дому, оскільки їхні перепустки більше не працювали. Незручна безвихідна ситуація вимагала від Секретної служби вручну відкрити ворота для тих, чиї перепустки були деактивовані.

За словами колишнього чиновника, масовий відхід стількох кадрових співробітників у перехідний період може ускладнити завдання нової команди з національної безпеки з вирішення суттєвих питань

Як пише The Washington Post, десятки чиновників, відправлених додому в середу, були направлені в РНБ з інших урядових установ, включно з ЦРУ, Агентством національної безпеки, Державним департаментом і Пентагоном.

Нагадаємо

Під час дискусії у Вашингтоні радники з нацбезпеки США Салліван та Волц визначили Китай головним викликом для США. Війна в Україні не увійшла до переліку основних загроз національній безпеці.