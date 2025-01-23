"Чистки" в Белом доме: отстранены от работы сотрудников, ответственных за Украину, Иран и КНДР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Советник по нацбезопасности США Майк Уолц инициировал проверку десятков кадровых чиновников Белого дома. Сотрудникам запретили доступ в здание и приказали ждать дальнейших указаний от руководства.

Советник по нацбезопасности США Майк Уолц санкционировал "полную проверку" десятков кадровых чиновников Белого дома. Речь идет о тех, кто ответственен за вопросы распространения ядерного оружия Ираном и КНДР, кибершпионажа и войны в Украине. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз пояснил, что этот шаг направлен на то, чтобы гарантировать, что сотрудники "будут привержены реализации программы" президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего". В частности, защите нацбезопасности и разумному использованию налоговых поступлений трудящихся граждан в Штатах.

С 12:01 понедельника проводятся проверки персонала и принимаются решения на основе оценок

 - сообщил Хьюз.

Отмечается, что чиновникам во время короткого звонка, проведенного в среду начальником штаба Волца Брайаном Маккормаком, было сказано, что они должны покинуть здание. Им было дано указание возвращаться только по просьбе их руководителей - старших директоров, назначенных администрацией Президента США Дональда Трампа.

Пока эта проверка завершается, на основании прецедента, созданного администрацией Байдена, вам предписано быть на связи и являться в офис только в случае обращения руководства Совета национальной безопасности

- заявил МакКормак.

Решение Волтца было настолько неожиданным, что некоторые чиновники не смогли физически покинуть территорию Белого дома, поскольку их пропуска больше не работали. Неудобная безвыходная ситуация потребовала от Секретной службы вручную открыть ворота для тех, чьи пропуска были деактивированы.

По словам бывшего чиновника, массовый уход стольких кадровых сотрудников в переходный период может усложнить задачу новой команды по национальной безопасности по решению существенных вопросов

Как пишет The Washington Post, десятки чиновников, отправленных домой в среду, были направлены в СНБ из других правительственных учреждений, включая ЦРУ, Агентство национальной безопасности, Государственный департамент и Пентагон.

Напомним

Во время дискуссии в Вашингтоне советники по нацбезопасности США Салливан и Уолц определили Китай главным вызовом для США. Война в Украине не вошла в перечень основных угроз национальной безопасности.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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