“Мами Прикарпаття” винайшли спосіб стимулювати підприємців годувати дітей у школах якісними продуктами

“Для впровадження механізму дострокового розірвання договорів на поставку шкільного харчування потрібна політична воля. І все. Далі все це, все дуже легко і просто можна зробити на рівні департаменту, це знаходиться безпосередньо у їхніх повноваженнях. Адже ми, як громадські активісти, говоримо про це постійно, але змусити департамент це робити ми не можемо. Було б дуже добре, якби зробили пілотний проект у якомусь одному місті. Тоді можна було б пояснити і показати практику якісного надавання послуг підприємцями. Адже може бути замало, якщо це просто прописати у договорах. Треба, щоб механізмом користувалися”, — розповіла вона.

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М.Вершиніна наголосила, що для запровадження такого механізму достатньо політичної волі департаментів на місцях.

"Політична воля — це все, що потрібно. Так, до прикладу, певний підприємець виграв договір. То департамент освіти і науки укладає з цим підприємцем договір, де прописуються усі необхідні моменти: за яких умов можна розірвати договір, що може бути причиною розірвання домовленостей. Навіть не обов’язково зміни до законодавства вносити. У департаменті юристи можуть прописати пункти і механізми розірвання домовленостей. Інакше ми не маємо ніякого права просто прийти і сказати підприємцю, що відсьогодні ви не надаєте послуги“, — пояснила вона.

М.Вершиніна також відзначила, що часті випадки отруєнь дітей у школах та садочках сьогодні свідчать про низький рівень контролю за якістю харчування. Саме тому механізм дострокового розірвання договорів на поставку шкільного харчування має бути прописаний завчасно. Це стимулюватиме підприємців совісно надавали послуги харчування закладам освіти, переконані батьки.

Нагадаємо, напередодні ідею запровадження механізму дострокового розірвання договорів про постачання продуктів харчування в освітні заклади підтримав народний депутат Сергій Тригубенко.

“Якщо така норма буде запроваджена та офіційно закріплена на рівні тендерної документації (йдеться про типовий договір з постачальником), то постачальник, можна припустити, буде набагато відповідальніше ставитиметься до виконання замовлення”, — вважає політик.

Як повідомляв УНН, днями вагітну вчительку та 13 школярів госпіталізували на Закарпатті через отруєння.