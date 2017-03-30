"Мамы Прикарпатья" нашли способ стимулировать предпринимателей кормить детей в школах качественными продуктами

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49555 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104553 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160810 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118519 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117736 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113201 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104714 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107187 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103669 просмотра

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"Мамы Прикарпатья" нашли способ стимулировать предпринимателей кормить детей в школах качественными продуктами

"Мамы Прикарпатья" нашли способ стимулировать предпринимателей кормить детей в школах качественными продуктами

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Вопрос ненадлежащего качества продуктов питания в школьных и дошкольных учебных заведениях подтолкнул родителей к разработке предложений для защиты детей от непорядочных производителей и поставщиков пищевых продуктов. Так, в ОО "Мамы Прикарпатья" считают, что должен быть внедрен механизм досрочного расторжения тендерного договора с поставщиком. И для этого, в первую очередь, нужна политическая воля. Об этом в комментарии УНН сказала председатель ОО "Мамы Прикарпатья" Марьяна Вершинина.

"Для внедрения механизма досрочного расторжения договоров на поставку школьного питания нужна политическая воля. И все. Далее все это, все очень легко и просто можно сделать на уровне департамента, это находится непосредственно в их полномочиях. Ведь мы, как общественные активисты, говорим об этом постоянно, но заставить департамент это делать мы не можем. Было бы очень хорошо, если бы сделали пилотный проект в каком-то одном городе. Тогда можно было бы объяснить и показать практику качественного предоставления услуг предпринимателями. Ведь может быть недостаточно просто прописать это в договорах. Надо, чтобы механизмом пользовались", - рассказала она.

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М.Вершинина отметила, что для введения такого механизма достаточно политической воли департаментов на местах.

"Политическая воля - это все, что нужно. Так, к примеру, определенный предприниматель выиграл контракт. Так департамент образования и науки заключает с этим предпринимателем договор, где прописываются все необходимые моменты: при каких условиях можно расторгнуть договор, что может быть причиной расторжения договоренностей. Даже не обязательно изменения в законодательство вносить. В департаменте юристы могут прописать пункты и механизмы расторжения договоренностей. Иначе у нас нет никакого права просто прийти и сказать предпринимателю, что отныне вы не предоставляете услуги", - пояснила она.

М.Вершинина также отметила, что частые случаи отравлений детей в школах и садиках сегодня свидетельствуют о низком уровне контроля за качеством питания. Именно поэтому механизм досрочного расторжения договоров на поставку школьного питания должен быть прописан заранее. Это будет стимулировать предпринимателей совестно предоставляли услуги питания учебным заведениям, убеждены родители.

Напомним, накануне идею введения механизма досрочного расторжения договоров о поставках продуктов питания в образовательные учреждения поддержал народный депутат Сергей Тригубенко.

"Если такая норма будет введена и официально закреплена на уровне тендерной документации (речь идет о типовой договор с поставщиком), то поставщик, можно предположить, будет гораздо ответственнее относиться к выполнению заказа", - считает политик.

Как сообщал УНН, на днях беременную учительницу и 13 школьников госпитализировали на Закарпатье из-за отравления.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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