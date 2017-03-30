"Мамы Прикарпатья" нашли способ стимулировать предпринимателей кормить детей в школах качественными продуктами

"Для внедрения механизма досрочного расторжения договоров на поставку школьного питания нужна политическая воля. И все. Далее все это, все очень легко и просто можно сделать на уровне департамента, это находится непосредственно в их полномочиях. Ведь мы, как общественные активисты, говорим об этом постоянно, но заставить департамент это делать мы не можем. Было бы очень хорошо, если бы сделали пилотный проект в каком-то одном городе. Тогда можно было бы объяснить и показать практику качественного предоставления услуг предпринимателями. Ведь может быть недостаточно просто прописать это в договорах. Надо, чтобы механизмом пользовались", - рассказала она.

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М.Вершинина отметила, что для введения такого механизма достаточно политической воли департаментов на местах.

"Политическая воля - это все, что нужно. Так, к примеру, определенный предприниматель выиграл контракт. Так департамент образования и науки заключает с этим предпринимателем договор, где прописываются все необходимые моменты: при каких условиях можно расторгнуть договор, что может быть причиной расторжения договоренностей. Даже не обязательно изменения в законодательство вносить. В департаменте юристы могут прописать пункты и механизмы расторжения договоренностей. Иначе у нас нет никакого права просто прийти и сказать предпринимателю, что отныне вы не предоставляете услуги", - пояснила она.

М.Вершинина также отметила, что частые случаи отравлений детей в школах и садиках сегодня свидетельствуют о низком уровне контроля за качеством питания. Именно поэтому механизм досрочного расторжения договоров на поставку школьного питания должен быть прописан заранее. Это будет стимулировать предпринимателей совестно предоставляли услуги питания учебным заведениям, убеждены родители.

Напомним, накануне идею введения механизма досрочного расторжения договоров о поставках продуктов питания в образовательные учреждения поддержал народный депутат Сергей Тригубенко.

"Если такая норма будет введена и официально закреплена на уровне тендерной документации (речь идет о типовой договор с поставщиком), то поставщик, можно предположить, будет гораздо ответственнее относиться к выполнению заказа", - считает политик.

Как сообщал УНН, на днях беременную учительницу и 13 школьников госпитализировали на Закарпатье из-за отравления.