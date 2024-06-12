Малюська: чітко розуміємо, що росію юридичним документом не спинити

В Україні чітко розуміють, що росію юридичним документом не спинити, тому Формула миру - не просто про підписання фінального документа, де будуть "гарні слова", а про певні гарантії та механізми з тим, щоб війна не повторилася. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитись", передає кореспондент УНН.

Ми чітко розуміємо, що росію юридичним документом не спинити, ніколи не було можливо спинити й не буде можливо спинити в майбутньому однозначно. Тому Формула миру - не просто про підписання якогось фінального документа, де будуть гарні слова, гарні зобов’язання, а про певні гарантії та механізми з тим, щоб війна не повторилася, у тому числі чіткі зобов’язання наших країн-гарантів - сказав Малюська.

Деталі

Міністр заявив, що документ, яким буде оформлено завершення війни за Формулою миру, буде відрізнятися від попередніх документів, які коли-небудь укладала Україна з росією.

Україна та Естонія невдовзі підпишуть двосторонню безпекову угоду

"Якщо ми говоримо з юридичної точки зору, документ, яким буде оформлено завершення війни за Формулою миру, якщо це відбудеться, він буде відрізнятися від попередніх документів, які коли небудь укладала Україна з рф, з однієї точки зору. З іншої точки зору, ми розуміємо, що сам по собі юридичний документ ніколи не буде гарантією безпеки від рф, потрібен цілий ряд інших заходів, включно із підвищенням обороноздатності нашої держави", - вказав Малюська.

Він зазначив, що чим детальніше Україна домовиться зі світовою спільнотою, як виглядатиме світ та Україна після війни, тим краще, тому що невизначеність породжує потім дірки в тлумаченні, як трапилося з Будапештським меморандумом, "коли нам сказали, що це ж меморандум, це не серйозно".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна завершить війну в інтересах країни та в інтересах усієї Європи на умовах, які зрозумілі будь-якій людині.

Швейцарія приймає цими вихідними Саміт миру в Україні. У країні заявили, що на захід зареєструвалися 90 країн та організацій.

У травні Президент Володимир Зеленський заявляв, що серед основних питань, які будуть розглядатися під час Саміту миру у Швейцарії, - можливість проведення обміну "всіх на всіх", повернення в Україну викрадених дітей та депортованих українців, а також питання ядерної безпеки.