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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Малюська: четко понимаем, что рссию юридическим документом не остановить

Малюська: четко понимаем, что рссию юридическим документом не остановить

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 09:46  •  24823 просмотра

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Украина понимает, что сам по себе юридический документ не может остановить Россию, поэтому Формула мира имеет целью установить гарантии и механизмы предотвращения будущих войн, включая четкие обязательства со стороны стран-гарантов.

В Украине четко понимают, что россию юридическим документом не остановить, поэтому Формула мира - не просто о подписании финального документа, где будут "красивые слова", а об определенных гарантиях и механизмах с тем, чтобы война не повторилась. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Это никто не будет смотреть", передает корреспондент УНН.

Мы четко понимаем, что россию юридическим документом не остановить, никогда не было возможно остановить и не будет возможно остановить в будущем однозначно. Поэтому Формула мира - не просто о подписании какого-то финального документа, где будут красивые слова, хорошие обязательства, а об определенных гарантиях и механизмах с тем, чтобы война не повторилась, в том числе четкие обязательства наших стран-гарантов

- сказал Малюська.

Детали

Министр заявил, что документ, которым будет оформлено завершение войны по Формуле мира, будет отличаться от предыдущих документов, которые когда-либо заключала Украина с россией.

Украина и Эстония вскоре подпишут двустороннее соглашение по безопасности3 июня 2024, 12:45 • 19186 просмотров

"Если мы говорим с юридической точки зрения, документ, которым будет оформлено завершение войны по Формуле мира, если это произойдет, он будет отличаться от предыдущих документов, которые когда-либо заключала Украина с рф, с одной точки зрения. С другой точки зрения, мы понимаем, что сам по себе юридический документ никогда не будет гарантией безопасности от рф, нужен целый ряд других мер, включая повышение обороноспособности нашего государства", - указал Малюська.

Он отметил, что чем детальнее Украина договорится с мировым сообществом, как будет выглядеть мир и Украина после войны, тем лучше, потому что неопределенность порождает потом дыры в толковании, как случилось с Будапештским меморандумом, "когда нам сказали, что это же меморандум, это не серьезно".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина завершит войну в интересах страны и в интересах всей Европы на условиях, которые понятны любому человеку.

Швейцария принимает в эти выходные Саммит мира в Украине. В стране заявили, что на мероприятие зарегистрировались 90 стран и организаций.

В мае Президент Владимир Зеленский заявлял, что среди основных вопросов, которые будут рассматриваться во время Саммита мира в Швейцарии, - возможность проведения обмена "всех на всех", возвращение в Украину похищенных детей и депортированных украинцев, а также вопросы ядерной безопасности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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