Украина и Эстония вскоре подпишут двустороннее соглашение по безопасности

Эстония подпишет двустороннее соглашение по безопасности с Украиной и ежегодно будет выделять 0,25% своего ВВП на военную поддержку Киева. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маркус Цахкни во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН.

Эстония решила заключить двустороннее (безопасное - ред.) соглашение с Украиной, которое вскоре будет официально подписано - говорит Цахкни.

По его словам, кроме вопросов сотрудничества, подотчетности и ответственности, 0,25% ВВП Эстонии будет ежегодно выделяться на военную поддержку.

"Речь идет о 120 млн евро - это будет помощь для того, чтобы выжать Россию отсюда. Мы считаем, что это очень красноречивый показатель, что Эстония хочет помочь нести Украине это бремя", - добавил глава МИД Эстонии.

Напомним

Ранее Украина подписала документы с Норвегией, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией.

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