Эстония разрешила использовать замороженные активы рф в пользу Украины: президент подписал закон

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит использовать замороженные в рамках санкций российские активы для компенсации Украине ущерба, нанесенного войной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

Детали

По словам Кариса, по закону, может быть конфисковано и использовано для возмещения убытков только имущество тех, "чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена и достаточно доказана".

"Следовательно, тот факт, что чьи - то активы были заморожены из-за международных санкций, не является достаточным основанием для отчуждения имущества", - сказал Алар Карис.

Президент добавил, что принятый закон необходимо толковать так, что передача имущества касается тех, кто принимал активное участие в совершении военной агрессии или нарушении норм ведения войны.

Карис признал, что конфискация имущества в связи с участием в военной агрессии может вызвать непроясненные юридические вопросы, но "парламент должен быть в состоянии сделать политический выбор даже в такой неясной ситуации".

"Независимо от того, что можно думать об выбранном в Эстонии решении, нет сомнений в том, что мы должны найти эффективные способы гарантировать право жертв агрессии на получение компенсации от виновных в причинении вреда", - подытожил президент.

Напомним

15 мая эстонский парламент (Рийгикогу) одобрил закон об использовании замороженных средств физических лиц рф для компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией Украине.