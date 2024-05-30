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Естонія дозволила використовувати заморожені активи рф на користь України: президент підписав закон

Естонія дозволила використовувати заморожені активи рф на користь України: президент підписав закон

Київ • УНН

 • 101178 перегляди

Президент Естонії Алар Каріс підписав закон, що дозволяє використовувати заморожені російські активи для компенсації збитків України, завданих війною, але тільки тим, хто, як доведено, брав активну участь у військовій агресії або сприяв їй.

Президент Естонії Алар Каріс підписав закон, який дасть змогу використовувати заморожені в рамках санкцій російські активи для компенсації Україні збитків, завданих війною. Про це повідомляє УНН із посиланням на ERR.

Деталі 

За словами Каріса, згідно із законом, може бути конфісковане і використане для відшкодування збитків тільки майно тих, "чий зв'язок із вчиненням або сприянням протиправному діянню встановлений і достатньо доведений".

"Отже, той факт, що чиїсь активи були заморожені через міжнародні санкції, не є достатньою підставою для відчуження майна", - сказав Алар Каріс. 

Президент додав, що ухвалений закон необхідно тлумачити так, що передача майна стосується тих, хто брав активну участь у скоєнні військової агресії або порушенні норм ведення війни.

Каріс визнав, що конфіскація майна у зв'язку з участю у військовій агресії може викликати непроясні юридичні питання, але "парламент повинен бути в змозі зробити політичний вибір навіть у такій неясній ситуації".

"Незалежно від того, що можна думати про обране в Естонії рішення, немає сумнівів у тому, що ми маємо знайти ефективні способи гарантувати право жертв агресії на отримання компенсації від винних у заподіянні шкоди", - підсумував президент.

Нагадаємо

15 травня естонський парламент (Рійгікогу) схвалив закон про використання заморожених коштів фізичних осіб рф для компенсації збитків, яких завдала російська агресія Україні. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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