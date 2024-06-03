Україна та Естонія невдовзі підпишуть двосторонню безпекову угоду
Київ • УНН
Естонія підпише двосторонню угоду про безпеку з Україною і щорічно виділятиме 0,25% свого ВВП, що становить 120 мільйонів євро, на військову підтримку, щоб допомогти Україні в боротьбі з росією.
Естонія підпише двосторонню безпекову угоду із Україною та щорічно виділятиме 0,25%свого ВВП на військову підтримку Києва. Про це повідомив глава МЗС Естонії Марґус Цахкни під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає УНН.
Естонія вирішила укласти двосторонню ( безпекову - ред.) угоду з Україною, яка невдовзі буде офіційно підписана
За його словами, окрім питань співпраці, підзвітності та відповідальності, 0,25% ВВП Естонії буде щорічно виділятися на військову підтримку.
"Йдеться про 120 млн євро - це буде допомога для того, щоб витиснути росію звідси. Ми вважаємо, що це дуже промовистий показник, що Естонія хоче допомогти нести Україні цей тягар" - додав глава МЗС Естонії.
Нагадаємо
Раніше Україна підписала документи з Норвегією, Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією.
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