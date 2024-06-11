Зеленський: "Ми завершимо цю війну в інтересах України та в інтересах усієї Європи"

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна завершить війну в інтересах країни та в інтересах усієї Європи на умовах, які зрозумілі будь-якій людині. Про це Глава держави заявив під час виступу на спеціальному пленарному засіданні Бундестагу Німеччини у вівторок, передає кореспондент УНН.

Я впевнений у саме такій Європі, яка неодмінно буде щасливим домом для наших дітей, яка не дозволить укорінитися ненависті і яка зробить все, щоб виправити цю помилку, європейську історію, цю війну, що триває на нашому континенті, і загрожує перерости у значно ширше протистояння. Ми не залишимо її у спадок після себе. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо цю війну в інтересах України та в інтересах усієї Європи, усіх нас. І всіх хто буде після нас. Ми завершимо її на умовах, які зрозумілі будь-якій людині, звичайній людині на цій землі