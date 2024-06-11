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Зеленський: "Ми завершимо цю війну в інтересах України та в інтересах усієї Європи"

Зеленський: "Ми завершимо цю війну в інтересах України та в інтересах усієї Європи"

Київ • УНН

 • 13521 перегляди

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна завершить війну в інтересах країни та в інтересах усієї Європи на умовах, які зрозумілі будь-якій людині.

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна завершить війну в інтересах країни та в інтересах усієї Європи на умовах, які зрозумілі будь-якій людині. Про це Глава держави заявив під час виступу на спеціальному пленарному засіданні Бундестагу Німеччини у вівторок, передає кореспондент УНН.

Я впевнений у саме такій Європі, яка неодмінно буде щасливим домом для наших дітей, яка не дозволить укорінитися ненависті і яка зробить все, щоб виправити цю помилку, європейську історію, цю війну, що триває на нашому континенті, і загрожує перерости у значно ширше протистояння. Ми не залишимо її у спадок після себе. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо цю війну в інтересах України та в інтересах усієї Європи, усіх нас. І всіх хто буде після нас. Ми завершимо її на умовах, які зрозумілі будь-якій людині, звичайній людині на цій землі

- сказав Зеленський.

Деталі

Він зазначив, що розділена Європа ніколи не була мирною, а розділена Німеччина ніколи не була щасливою.

"І ви знаєте це не від мене, ви це знаєте від свого досвіду. Тому ви можете зрозуміти нас, українців. Можете зрозуміти, чому ми так боримося проти спроб росії розділити нас, розділити Україну. Чому ми робимо все, абсолютно все, щоб не допустити стіни між частинами нашої країни. Жодна країна не має бути приречена на те, щоб колючий дріт на десятиліття розірвав її тіло", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що українці заслуговують на спокій після війни.

"А той, хто приніс війну, повинен забути про спокій назавжди. Винний у війні має понести відповідальність, справедливо понести відповідальність за кожен злочин цієї війни", - додав Глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Йшлося про ситуацію на фронті, забезпечення Україні достатньої генерації енергії та європейську інтеграцію.

Павло Башинський

Павло Башинський

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