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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: "Мы завершим эту войну в интересах Украины и в интересах всей Европы"

Зеленский: "Мы завершим эту войну в интересах Украины и в интересах всей Европы"

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 13:36  •  2990 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина завершит войну в интересах страны и в интересах всей Европы на условиях, которые понятны любому человеку.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина завершит войну в интересах страны и в интересах всей Европы на условиях, понятных любому человеку. Об этом Глава государства заявил во время выступления на специальном пленарном заседании Бундестага Германии во вторник, передает корреспондент УНН.

Я уверен в именно такой Европе, которая непременно будет счастливым домом для наших детей, которая не позволит укорениться ненависти и которая сделает все, чтобы исправить эту ошибку, европейскую историю, эту войну, которая продолжается на нашем континенте, и грозит перерасти в значительно более широкое противостояние. Мы не оставим ее в наследство после себя. Мы завершим эту войну. Мы завершим эту войну в интересах Украины и в интересах всей Европы, всех нас. И всех, кто будет после нас. Мы завершим ее на условиях, которые понятны любому человеку, обычному человеку на этой земле

- сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что разделенная Европа никогда не была мирной, а разделенная Германия никогда не была счастливой.

"И вы знаете это не от меня, вы это знаете от своего опыта. Поэтому вы можете понять нас, украинцев. Можете понять, почему мы так боремся против попыток россии разделить нас, разделить Украину. Почему мы делаем все, абсолютно все, чтобы не допустить стены между частями нашей страны. Ни одна страна не должна быть обречена на то, чтобы колючая проволока на десятилетия разорвала ее тело", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что украинцы заслуживают спокойствия после войны.

"А тот, кто принес войну, должен забыть о спокойствии навсегда. Виновный в войне должен понести ответственность, справедливо понести ответственность за каждое преступление этой войны", - добавил Глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом. Речь шла о ситуации на фронте, обеспечении Украине достаточной генерации энергии и европейской интеграции.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
bundestagБундестаг
yevropaЕвропа
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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