Ситуація на фронті, генерація енергії та євроінтеграція: Зеленський підбив підсумки зустрічі із Шольцем
Київ • УНН
Зеленський повідомив, що на зустрічі із Шольцем говорили про те, що можемо зробити найближчими місяцями і за наступні кілька років для забезпечення Україні достатньої генерації енергії. Також про європейську інтеграцію України – про очікування від цього червня.
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Йшлося про ситуацію на фронті, забезпечення Україні достатньої генерації енергії та європейську інтеграцію, передає УНН.
Сьогодні разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом говорили про ситуацію на фронті. Дуже предметно – про те, що можемо зробити найближчими місяцями і за наступні кілька років для забезпечення Україні достатньої генерації енергії. Також про європейську інтеграцію України – про наші очікування від цього червня. Україна виконала все, що було потрібно для того, щоб фактично розпочати переговори про членство нашої держави у Євросоюзі
Глава держави також подякував за увагу до України та можливість сьогодні перевести відносини – України та Німеччини – на ще вищий рівень.
Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів з Шольцом11.06.24, 00:22 • 21085 переглядiв