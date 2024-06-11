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Ситуація на фронті, генерація енергії та євроінтеграція: Зеленський підбив підсумки зустрічі із Шольцем

Ситуація на фронті, генерація енергії та євроінтеграція: Зеленський підбив підсумки зустрічі із Шольцем

Київ • УНН

 • 15843 перегляди

Зеленський повідомив, що на зустрічі із Шольцем говорили про те, що можемо зробити найближчими місяцями і за наступні кілька років для забезпечення Україні достатньої генерації енергії. Також про європейську інтеграцію України – про очікування від цього червня.

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі  з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Йшлося про ситуацію на фронті,  забезпечення Україні достатньої генерації енергії та європейську інтеграцію, передає УНН.

Сьогодні разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом говорили про ситуацію на фронті. Дуже предметно – про те, що можемо зробити найближчими місяцями і за наступні кілька років для забезпечення Україні достатньої генерації енергії. Також про європейську інтеграцію України – про наші очікування від цього червня. Україна виконала все, що було потрібно для того, щоб фактично розпочати переговори про членство нашої держави у Євросоюзі

 - повідомив Зеленський у Telegram.

Глава держави також подякував за увагу до України та можливість сьогодні перевести відносини – України та Німеччини – на ще вищий рівень.

Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів з Шольцом11.06.24, 00:22 • 21085 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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