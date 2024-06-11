Киев • УНН
Зеленский сообщил, что на встрече с Шольцем говорили о том, что можем сделать в ближайшие месяцы и за следующие несколько лет для обеспечения Украине достаточной генерации энергии. Также о европейской интеграции Украины - об ожиданиях от этого июня.
Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Речь шла о ситуации на фронте, обеспечение Украине достаточной генерации энергии и европейской интеграции, передает УНН.
Сегодня вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем говорили о ситуации на фронте. Очень предметно - о том, что можем сделать в ближайшие месяцы и за следующие несколько лет для обеспечения Украине достаточной генерации энергии. Также о европейской интеграции Украины - о наших ожиданиях от этого июня. Украина выполнила все, что было нужно для того, чтобы фактически начать переговоры о членстве нашего государства в Евросоюзе
Глава государства также поблагодарил за внимание к Украине и возможность сегодня перевести отношения – Украины и Германии – на еще более высокий уровень.
Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговорам с Шольцем10 июня 2024, 21:22 • 19775 просмотров