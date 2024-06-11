Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Речь шла о ситуации на фронте, обеспечение Украине достаточной генерации энергии и европейской интеграции, передает УНН.

Сегодня вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем говорили о ситуации на фронте. Очень предметно - о том, что можем сделать в ближайшие месяцы и за следующие несколько лет для обеспечения Украине достаточной генерации энергии. Также о европейской интеграции Украины - о наших ожиданиях от этого июня. Украина выполнила все, что было нужно для того, чтобы фактически начать переговоры о членстве нашего государства в Евросоюзе - сообщил Зеленский в Telegram.

Глава государства также поблагодарил за внимание к Украине и возможность сегодня перевести отношения – Украины и Германии – на еще более высокий уровень.

Зеленский прибыл в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговорам с Шольцем