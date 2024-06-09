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Макрон розпустив французький парламент і закликав до нових виборів

Макрон розпустив французький парламент і закликав до нових виборів

Київ • УНН

 • 58276 перегляди

Президент Франції Макрон розпустив парламент країни і оголосив про проведення парламентських виборів 30 червня і 7 липня після незадовільних результатів проєвропейських партій на європейських виборах, пославшись на загрозу з боку ультраправих націоналістичних партій.

Президент Франції Макрон розпустив парламент країни. Про це повідомляє Le Monde, передає УНН.

Деталі

Президент Франції Емманюель Макрон прийняв рішення розпустити французький парламент і оголосив про проведення парламентських виборів 30 червня та 7 липня. Це рішення було ухвалено після оцінки результатів, які показали не задовільний висновок для партій, що підтримують ідеї Європи.

Президент визнав, що результати європейських виборів виявили загрозу ультраправих партій, які активно просувають свої позиції на континенті. Він вважає, що це ставить під загрозу досягнутий прогрес завдяки Європі.

Поява націоналістів, демагогів є небезпекою для нашої нації, а також для нашої Європи, для місця Франції в Європі та світі

- підкреслив  Емманюель Макрон

Макрон вважає, що цей крок дозволить знову надати громадянам можливість вибрати майбутнє країни в парламенті. Він закликав до зміцнення демократії та впевнений у рішучості французького народу в боротьбі за свої цінності та майбутнє Європи.

Макрон візьме участь у Саміті миру у Швейцарії05.06.24, 20:37 • 42596 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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