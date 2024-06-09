Макрон распустил французский парламент и призвал к новым выборам

Президент Франции Макрон распустил парламент страны. Об этом сообщает Le Monde, передает УНН.

Детали

Президент Франции Эмануэль Макрон принял решение распустить французский парламент и объявил о проведении парламентских выборов 30 июня и 7 июля. Это решение было принято после оценки результатов, которые показали не удовлетворительное заключение для партий, поддерживающих идеи Европы.

Президент признал, что результаты европейских выборов выявили угрозу ультраправых партий, которые активно продвигают свои позиции на континенте. Он считает, что это ставит под угрозу достигнутый прогресс благодаря Европе.

Появление националистов, демагогов представляет опасность для нашей нации, а также для нашей Европы, для места Франции в Европе и мире - подчеркнул Эмманюэль Макрон

Макрон считает, что этот шаг позволит вновь предоставить гражданам возможность выбрать будущее страны в парламенте. Он призвал к укреплению демократии и уверен в решимости французского народа в борьбе за свои ценности и будущее Европы.

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