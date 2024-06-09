Макрон распустил французский парламент и призвал к новым выборам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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yevropaЕвропа
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  231954 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  160061 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  163007 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  142156 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  101755 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  85409 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  83459 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114550 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112680 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114137 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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7 июня 2024, 06:57  •  179812 просмотра

Макрон распустил французский парламент и призвал к новым выборам

Президент Франции Макрон распустил парламент страны и объявил о проведении парламентских выборов 30 июня и 7 июля после неудовлетворительных результатов проевропейских партий на европейских выборах, сославшись на угрозу со стороны ультраправых националистических партий.

политика •   •  4161 просмотра
Макрон распустил французский парламент и призвал к новым выборам

Школьницу сбили на пешеходном переходе в Одессе: серьезные травмы

14-летняя девочка получила серьезные травмы после того, как ее сбил водитель Citroen на нерегулируемом пешеходном переходе в Одессе.

Криминал и ЧП •   •  4783 просмотра
Школьницу сбили на пешеходном переходе в Одессе: серьезные травмы

В Украину из террористической рф вернули еще одного подростка

Команда Save Ukraine вернула в Украину 17-летнюю девушку по имени Илона, которая была похищена рф.

Общество •   •  9010 просмотра
В Украину из террористической рф вернули еще одного подростка

Мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы за то, что задушил друга полотенцем во время ссоры

41-летний мужчина был приговорен к 7 годам заключения за убийство своего друга путем удушения его полотенцем во время ссоры в одном из сел Ахтырского района Сумской области.

Общество •   •  10051 просмотра
Мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы за то, что задушил друга полотенцем во время ссоры

рф собирает технику на полигоне в Тольятти для отправки на Харьковское направление - "АТЕШ"

Партизаны на полигоне в Тольятти обнаружили технику, которую оккупанты готовят на отправку в Украину на Харьковское направление.

Война •   •  11412 просмотра
рф собирает технику на полигоне в Тольятти для отправки на Харьковское направление - "АТЕШ"

Зеленский заслушал доклад Сырского и ожидает отчет Буданова: "Готовим наши новые шаги"

Зеленский выслушал доклад главнокомандующего Сырского о ситуации на фронте, в частности на Покровском направлении, и ожидает доклада Буданова, чтобы подготовить новые шаги для защиты Украины.

Война •   •  15246 просмотра
Зеленский заслушал доклад Сырского и ожидает отчет Буданова: "Готовим наши новые шаги"

В Минобороны подсчитали потери рф за неделю

За неделю со 2 по 9 июня 2024 года Силы обороны Украины уничтожили около 8700 российских военнослужащих, 1459 единиц вооружения и военной техники.

Война •   •  15663 просмотра
В Минобороны подсчитали потери рф за неделю

Украина готовит новые договоренности с Германией относительно дополнительных шагов помощи – Зеленский

Украина готовит новые соглашения с Германией и США о дополнительной помощи и двустороннем соглашении о безопасности.

Война •   •  17572 просмотра
Украина готовит новые договоренности с Германией относительно дополнительных шагов помощи – Зеленский

В Одессе машина сбила людей на пешеходном переходе: есть госпитализированные - СМИ

В Одессе водитель протаранил другой автомобиль, затем совершил наезд на пешеходов на переходе, в результате чего 4 человека были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

Общество •   •  15187 просмотра
В Одессе машина сбила людей на пешеходном переходе: есть госпитализированные - СМИ

В результате удара рф КАБом по Харькову повреждены 4 жилых дома

9 июня российский удар по Харькову повредил 4 жилых здания.

Война •   •  16817 просмотра
В результате удара рф КАБом по Харькову повреждены 4 жилых дома