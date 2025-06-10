Макрон не виключає нових парламентських виборів у Франції - Politico

Лише через рік після розпуску парламенту у спробі зміцнити свій контроль над владою у Франції президент країни Емманюель Макрон не виключив можливості проведення нових парламентських виборів. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, виступаючи на пресконференції в Ніцці, Макрон сказав, що не хоче "ще одного розпуску", при цьому він "не з тих, хто відмовляється від конституційних повноважень".

Під час конференції ООН з питань океанів президент Франції також заявив, що "хоче бачити більше співпраці".

Політичні партії, які здатні сформувати більшість у Національних зборах, повинні показати, що вони можуть працювати разом, як це роблять наші сусіди. Ось що таке демократія в моменти, коли країни розділені - сказав Макрон.

Видання додає, що поки ця співпраця залишається недосяжною, "конституційне право знову кидати кубики займатиме розум Макрона - визнає він це чи ні".

Нагадаємо

У квітні видання Bloomberg повідомляло, що президент Франції Емманюель Макрон розглядає можливість розпуску парламенту і проведення дострокових виборів вже цієї осені. Він сподівається, що це підніме його популярність всередині країни.

"Разом працювати над сильною та суверенною Європою": Макрон і Стармер привітали Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу