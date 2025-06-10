Макрон не исключает новых парламентских выборов во Франции – Politico

Лишь спустя год после роспуска парламента в попытке укрепить свой контроль над властью во Франции президент страны Эмманюэль Макрон не исключил возможности проведения новых парламентских выборов. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, выступая на пресс-конференции в Ницце, Макрон сказал, что не хочет "еще одного роспуска", при этом он "не из тех, кто отказывается от конституционных полномочий".

Во время конференции ООН по вопросам океанов президент Франции также заявил, что "хочет видеть больше сотрудничества".

Политические партии, которые способны сформировать большинство в Национальном собрании, должны показать, что они могут работать вместе, как это делают наши соседи. Вот что такое демократия в моменты, когда страны разделены - сказал Макрон.

Издание добавляет, что пока это сотрудничество остается недостижимым, "конституционное право снова бросать кубики будет занимать ум Макрона - признает он это или нет".

Напомним

В апреле издание Bloomberg сообщало, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность роспуска парламента и проведения досрочных выборов уже этой осенью. Он надеется, что это поднимет его популярность внутри страны.

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