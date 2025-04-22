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The Guardian

Президент Франції Макрон може розпустити парламент вже цієї осені - Bloomberg

Київ • УНН

 • 4214 перегляди

Емманюель Макрон обговорює з оточенням можливість дострокових виборів. Це може дати шанс партії Марін Ле Пен посилити вплив та, можливо, очолити уряд.

Президент Франції Макрон може розпустити парламент вже цієї осені - Bloomberg

Президент Франції Емманюель Макрон розглядає можливість розпуску парламенту і проведення дострокових виборів вже цієї осені. Він сподівається, що це підніме його популярність всередині країни, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Макрон протягом останніх тижнів консультувався з представниками свого найближчого оточення щодо такого сценарію. Обговорення мають лише консультативний характер, і жодного рішення не було прийнято. Наступні парламентські вибори мають відбутися не раніше 2029 року.

Серед варіантів, які розглядаються: почекати до наступного року, перш ніж розпустити парламент. Це дасть змогу провести парламентські вибори одночасно із запланованими муніципальними виборами у 2026 році.

У грудні Макрон заявив лідерам партій, що намагатиметься уникнути дострокового голосування до закінчення свого другого і останнього терміну в 2027 році. Офіс президента Франції відмовився коментувати потенційний розпуск, але людина, близька до Макрона, заявила у вівторок, що президент не має наміру оголошувати дострокові виборів.

"Закон один для всіх": Макрон вперше прокоментував судовий вирок щодо Марін Ле Пен02.04.25, 16:10 • 12346 переглядiв

Що може статися

Такий крок може поставити під загрозу відносну стабільність, яка була у Франції з грудня, коли Макрон призначив Франсуа Байру прем'єр-міністром. До цього Макрон пережив катастрофічні вибори в липні, які розкололи Національну асамблею і залишили її без жодної партії, яка б мала більшість. Це спричинило довготривалий політичний хаос.

Дострокові парламентські вибори також можуть дати можливість ультраправій партії Марін Ле Пен "Національне об'єднання" наростити свій імпульс і, можливо, взяти під контроль уряд.

Активізація Макрона на міжнародній арені

Макрон подорожує континентом, намагаючись очолити протидію різким геополітичним крокам президента Дональда Трампа, які збентежили союзників США по всьому світу. Повернення політики великої держави дало Макрону шанс переключитись на інші напрямки, об'єднавши союзників, які прагнуть підтримати Київ у його протистоянні з російським агресором і зміцнити європейський суверенітет.

Французькі виборці привітали повернення Макрона на міжнародну арену, піднявши його рейтинг з рекордно низького рівня. Опитування, проведене компанією Ifop показало, що його популярність зросла до 31% у березні, що на сім пунктів вище, ніж у попередньому місяці. Також цей показник близький до рівня підтримки, який був перед минулорічними парламентськими виборами.

У столиці Франції напружена ситуація: тисячі протестують проти заборони Ле Пен балотуватися, є також мітинг у відповідь06.04.25, 19:16 • 16288 переглядiв

Протистояння з Ле Пен

Однак деякі союзники Макрона побоюються, що нові вибори в найближчі місяці можуть ще більше підірвати його більшість. У липні минулого року його коаліція втратила близько третини місць у Національних зборах, тоді як "Національне об'єднання" отримало найвищий результат за всю історію.

У березні Ле Пен, яка лідирувала в низці опитувань щодо участі в наступних президентських перегонах, була визнана винною у розкраданні коштів і отримала негайну п'ятирічну заборону балотуватися на виборах. Нещодавнє опитування показало, що другий номер партії, Джордан Барделла, є лідером президентських перегонів 2027 року після того, як він дав зрозуміти, що готовий підхопити естафету.

Надії Ле Пен балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році залишаються живими після того, як апеляційний суд Парижа заявив, що зможе винести рішення щодо її засудження і заборони балотуватися до середини 2026 року. Це набагато раніше, ніж очікувалося.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував продовження мирних консультацій щодо ситуації в Україні, які відбудуться наступного тижня в Лондоні.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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