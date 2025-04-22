Президент Франции Макрон может распустить парламент уже этой осенью - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность роспуска парламента и проведения досрочных выборов уже этой осенью. Он надеется, что это поднимет его популярность внутри страны, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Макрон в течение последних недель консультировался с представителями своего ближайшего окружения относительно такого сценария. Обсуждения носят лишь консультативный характер, и никакого решения не было принято. Следующие парламентские выборы должны состояться не ранее 2029 года.

Среди рассматриваемых вариантов: подождать до следующего года, прежде чем распустить парламент. Это позволит провести парламентские выборы одновременно с запланированными муниципальными выборами в 2026 году.

В декабре Макрон заявил лидерам партий, что будет пытаться избежать досрочного голосования до окончания своего второго и последнего срока в 2027 году. Офис президента Франции отказался комментировать потенциальный роспуск, но человек, близкий к Макрону, заявил во вторник, что президент не намерен объявлять досрочные выборы.

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Что может произойти

Такой шаг может поставить под угрозу относительную стабильность, которая была во Франции с декабря, когда Макрон назначил Франсуа Байру премьер-министром. До этого Макрон пережил катастрофические выборы в июле, которые раскололи Национальную ассамблею и оставили ее без какой-либо партии, которая бы имела большинство. Это вызвало долговременный политический хаос.

Досрочные парламентские выборы также могут дать возможность ультраправой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" нарастить свой импульс и, возможно, взять под контроль правительство.

Активизация Макрона на международной арене

Макрон путешествует по континенту, пытаясь возглавить противодействие резким геополитическим шагам президента Дональда Трампа, которые смутили союзников США по всему миру. Возвращение политики великой державы дало Макрону шанс переключиться на другие направления, объединив союзников, которые стремятся поддержать Киев в его противостоянии с российским агрессором и укрепить европейский суверенитет.

Французские избиратели приветствовали возвращение Макрона на международную арену, подняв его рейтинг с рекордно низкого уровня. Опрос, проведенный компанией Ifop, показал, что его популярность выросла до 31% в марте, что на семь пунктов выше, чем в предыдущем месяце. Также этот показатель близок к уровню поддержки, который был перед прошлогодними парламентскими выборами.

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Противостояние с Ле Пен

Однако некоторые союзники Макрона опасаются, что новые выборы в ближайшие месяцы могут еще больше подорвать его большинство. В июле прошлого года его коалиция потеряла около трети мест в Национальном собрании, тогда как "Национальное объединение" получило самый высокий результат за всю историю.

В марте Ле Пен, которая лидировала в ряде опросов относительно участия в следующих президентских гонках, была признана виновной в хищении средств и получила немедленный пятилетний запрет баллотироваться на выборах. Недавний опрос показал, что второй номер партии, Джордан Барделла, является лидером президентской гонки 2027 года после того, как он дал понять, что готов подхватить эстафету.

Надежды Ле Пен баллотироваться на должность президента Франции в 2027 году остаются живыми после того, как апелляционный суд Парижа заявил, что сможет вынести решение относительно ее осуждения и запрета баллотироваться до середины 2026 года. Это намного раньше, чем ожидалось.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал продолжение мирных консультаций по ситуации в Украине, которые состоятся на следующей неделе в Лондоне.