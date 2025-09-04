$41.370.01
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 12069 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 17239 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 22735 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 22969 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 19887 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 40637 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 40249 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42948 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 38086 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Макгрегор йде в президенти Ірландії: закликає депутатів висунути його кандидатуру

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Конор Макгрегор заявив про намір балотуватися в президенти Ірландії на виборах 2025 року. Він закликав громадян звертатися до депутатів для підтримки його висунення та пообіцяв не підписувати закони без народного розгляду.

Макгрегор йде в президенти Ірландії: закликає депутатів висунути його кандидатуру

Конор Макгрегор заявив, що планує висунути свою кандидатуру на президентських виборах в Ірландії. Спортсмен закликав громадян звертатися до місцевих депутатів із проханням підтримати його висунення та пообіцяв, що жоден закон не підпише без попереднього розгляду народом. Про це оголосив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram, пише УНН.

Громадяни Ірландії, час для справжніх змін – зараз. Як президент, я не підпишу жодного законопроєкту, доки його не буде спочатку винесено на розгляд народу! Якщо ви хочете бачити моє ім'я в бюлетені для виборів президента, закликаю вас сьогодні ж зв'язатися з місцевими депутатами вашого округу та попросити їх висунути мою кандидатуру 

- написав Макгрегор.

Боксер підкреслив, що саме депутати є основою громад і роблять більше для людей, ніж депутати Ойрехтаса (парламент Ірландії - ред.).

Якщо ви депутат, який відчуває, що ваш голос ігнорують, ваші руки зв'язані, а вашу громаду не помічають, то я прошу вас підтримати мене. Висуньте мою кандидатуру, і я надам вам платформу та владу, щоб вас справді почули. Якщо ви хочете проголосувати за Макгрегора, починайте зараз. Зателефонуйте вашому місцевому депутату і вимагайте змін 

– заявив боєць.

Доповнення

Наступні вибори в Ірландії мають відбутися 11 листопада 2025 року. Наразі президентом Ірландії є Майкл Хіггінс.

Конор Макгрегор - ірландський боєць змішаних єдиноборств, колишній чемпіон у напівлегкій та легкій вазі Абсолютного бійцівського чемпіонату.  У 2018 році на матчі-фіналі Чемпіонаті світу з футболу зустрівся з володимиром путіним, назвав його "лідером", побажав росії йти вперед та опублікував спільне фото з російським диктатором.

Раніше УНН писав, що скандальний ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор вирішив балотуватися на посаду президента Ірландії.

Альона Уткіна

СпортНовини Світу
Володимир Путін
Ірландія
Конор Мак-Грегор