Конор Макгрегор заявив, що планує висунути свою кандидатуру на президентських виборах в Ірландії. Спортсмен закликав громадян звертатися до місцевих депутатів із проханням підтримати його висунення та пообіцяв, що жоден закон не підпише без попереднього розгляду народом. Про це оголосив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram, пише УНН.

Громадяни Ірландії, час для справжніх змін – зараз. Як президент, я не підпишу жодного законопроєкту, доки його не буде спочатку винесено на розгляд народу! Якщо ви хочете бачити моє ім'я в бюлетені для виборів президента, закликаю вас сьогодні ж зв'язатися з місцевими депутатами вашого округу та попросити їх висунути мою кандидатуру - написав Макгрегор.

Боксер підкреслив, що саме депутати є основою громад і роблять більше для людей, ніж депутати Ойрехтаса (парламент Ірландії - ред.).

Якщо ви депутат, який відчуває, що ваш голос ігнорують, ваші руки зв'язані, а вашу громаду не помічають, то я прошу вас підтримати мене. Висуньте мою кандидатуру, і я надам вам платформу та владу, щоб вас справді почули. Якщо ви хочете проголосувати за Макгрегора, починайте зараз. Зателефонуйте вашому місцевому депутату і вимагайте змін – заявив боєць.

Доповнення

Наступні вибори в Ірландії мають відбутися 11 листопада 2025 року. Наразі президентом Ірландії є Майкл Хіггінс.

Конор Макгрегор - ірландський боєць змішаних єдиноборств, колишній чемпіон у напівлегкій та легкій вазі Абсолютного бійцівського чемпіонату. У 2018 році на матчі-фіналі Чемпіонаті світу з футболу зустрівся з володимиром путіним, назвав його "лідером", побажав росії йти вперед та опублікував спільне фото з російським диктатором.

Раніше УНН писав, що скандальний ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор вирішив балотуватися на посаду президента Ірландії.