Конор Макгрегор заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Ирландии. Спортсмен призвал граждан обращаться к местным депутатам с просьбой поддержать его выдвижение и пообещал, что ни один закон не подпишет без предварительного рассмотрения народом. Об этом объявил сам спортсмен на своей странице в Instagram, пишет УНН.

Граждане Ирландии, время для настоящих перемен – сейчас. Как президент, я не подпишу ни одного законопроекта, пока он не будет сначала вынесен на рассмотрение народа! Если вы хотите видеть мое имя в бюллетене для выборов президента, призываю вас сегодня же связаться с местными депутатами вашего округа и попросить их выдвинуть мою кандидатуру - написал Макгрегор.

Боксер подчеркнул, что именно депутаты являются основой общин и делают больше для людей, чем депутаты Ойрехтаса (парламент Ирландии - ред.).

Если вы депутат, который чувствует, что ваш голос игнорируют, ваши руки связаны, а вашу общину не замечают, то я прошу вас поддержать меня. Выдвиньте мою кандидатуру, и я предоставлю вам платформу и власть, чтобы вас действительно услышали. Если вы хотите проголосовать за Макгрегора, начинайте сейчас. Позвоните вашему местному депутату и требуйте перемен – заявил боец.

Дополнение

Следующие выборы в Ирландии должны состояться 11 ноября 2025 года. Сейчас президентом Ирландии является Майкл Хиггинс.

Конор Макгрегор - ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион в полулегком и легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата. В 2018 году на матче-финале Чемпионата мира по футболу встретился с владимиром путиным, назвал его "лидером", пожелал россии идти вперед и опубликовал совместное фото с российским диктатором.

Ранее УНН писал, что скандальный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор решил баллотироваться на пост президента Ирландии.