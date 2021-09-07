Махінації у ДПЗКУ: поліція попередила спробу вивезення зерна на 7 млн дол

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“Сьогодні, 7 вересня, поліцейські попередили завантаження на морський транспорт і вивезення з митної території України зернових культур на адресу компанії-нерезидента, яка має заборгованість ДПЗКУ на суму 7 мільйонів доларів США за раніше поставлений вантаж”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі проводяться невідкладних слідчі дії у морському порту “Чорноморськ” та в складських приміщеннях.

В МВС нагадують, що раніше було викрито неправомірну діяльність службових осіб Державної продовольчо-зернової корпорації (далі — ДПЗКУ) та злочинну схему слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Під час слідства встановлено, що посадовці корпорації проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти. При цьому занижували вартість та не здійснювали попередню оплату товару.

“Правоохоронці викрили численні факти реалізації злочинної схеми. Зокрема за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадовці державної корпорації закуповували зернові через фіктивні підприємства та експортували товар за ціною, що була значно нижчою за ринкову”, — зазначається в повідомленні.

В МВС зауважують, що зокрема упродовж січня-травня 2021 року між ДПЗКУ було укладено зовнішньо-економічні контракти на експорт зернових із іноземними компаніями на загальну суму понад 231 мільйон доларів США. Станом на кінець липня 2021 року дебіторська заборгованість вищезазначених компаній перед корпорацією, а відповідно і завдані збитки, складає понад 57 мільйонів доларів США.

“У серпні цього року слідчі ГСУ повідомили про підозру колишньому голові правління АТ „ДПЗКУ“, а також бенефіціарному власникові товариства, яке здійснювало зберігання і перевезення зернових культур, та компанії-нерезидента, на користь якої здійснювалася їх поставка. Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

В серпні цього року у київському аеропорту затримали керівника “Державної продовольчо-зернової корпорації України” Андрія Власенка, який підозрюється у тому, що завдав компанії збитки на понад 57 млн доларів.



Пізніше суд відправив під цілодобовий домашній арешт Андрія Власенка.

Акціонерне товариство “Державна продовольчо-зернова корпорація України” за останній час потрапило не в один корупційний скандал. Політтехнолог Олександр Курбан вважає, що ДПЗКУ через високу толерантність до корупції в суспільстві перетворилась на місце заробітку грошей.

Нагадаємо, ДБР викрито схему вимагання грошей за призначення на посади до “Державної продовольчо-зернової корпорації України”. Керівника одного з департаментів ДПЗКУ було затримано під час отримання хабаря в сумі 35 000 доларів.