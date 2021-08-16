Суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника ДПЗКУ Власенка

Цитата

“Суд застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту”, — повідомило джерело.

Доповнення

У київському аеропорту затримали керівника “Державної продовольчо-зернової корпорації України”, який підозрюється у тому, що завдав компанії збитки на понад 57 млн доларів.

Акціонерне товариство “Державна продовольчо-зернова корпорація України” за останній час потрапило не в один корупційний скандал. Політтехнолог Олександр Курбан вважає, що ДПЗКУ через високу толерантність до корупції в суспільстві перетворилась на місце заробітку грошей.

Нагадаємо, ДБР викрито схему вимагання грошей за призначення на посади до “Державної продовольчо-зернової корпорації України”. Керівника одного з департаментів ДПЗКУ було затримано під час отримання хабаря в сумі 35 000 доларів.