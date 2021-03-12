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Викрито схему вимагання грошей за призначення на посади до "Державної продовольчо-зернової корпорації України"

Викрито схему вимагання грошей за призначення на посади до "Державної продовольчо-зернової корпорації України"

Київ • УНН

 • 18099 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. ДБР викрито схему вимагання грошей за призначення на посади до “Державної продовольчо-зернової корпорації України”. Керівника одного з департаментів ДПЗКУ було затримано під час отримання хабара в сумі 35 000 доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Цитата

“Державним бюро розслідувань викрито системну корупційну схему службових осіб Акціонерного товариства „Державна продовольчо-зернова корпорація України“, засновником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що оперативними працівниками ДБР встановлено, що керівною ланкою Корпорації запроваджено механізм вимагання неправомірної вигоди від підпорядкованих підрозділів за продовження перебування на посаді їх керівників.

Так, в ході досудового розслідування задокументовано факт вимагання керівником одного з департаментів Корпорації неправомірної вигоди в розмірі 35 000 доларів США від директора однієї з філій Товариства за забезпечення подальшого перебування його на посаді директора філії.

“12 березня 2021 року за результатами проведення комплексу скоординованих слідчих розшукових дій слідчими ГСУ ДБР затримано в порядку ст. 208 КПК України вказаного керівника одного з департаментів Акціонерного товариства „Державна продовольчо-зернова корпорація України“ під час отримання неправомірної вигоди в сумі 35 000 доларів США”, — зазначається в повідомленні.

В ДБР повідомляють, що вирішується питання повідомлення про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу.

Доповнення

Екстопменеджера Державної продовольчо-зернової корпорації підозрюють у розтраті понад 9 млн грн на завищенні зарплат.

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