Разоблачена схема вымогательства денег за назначение на должности в "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. ГБР разоблачена схема вымогательства денег за назначение на должности в “Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины”. Руководителя одного из департаментов ГПЗКУ было задержанно при получении взятки в сумме 35 000 долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
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“Государственным бюро расследований разоблачена системная коррупционная схема должностных лиц акционерного общества „Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины“, учредителем которого является государство в лице Кабинета Министров Украины”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что оперативными работниками ГБР установлено, что руководящим звеном Корпорации введен механизм вымогательства неправомерной выгоды от подчиненных подразделений за продление пребывания в должности их руководителей.
Так, в ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства руководителем одного из департаментов Корпорации неправомерной выгоды в размере 35 000 долларов США от директора одного из филиалов Общества за обеспечение дальнейшего пребывания его в должности директора филиала.
“12 марта 2021 года по результатам проведения комплекса скоординированных следственных розыскных действий следователями ГСУ ГБР задержан в порядке ст. 208 УПК Украины указанный руководитель одного из департаментов акционерного общества „Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины“ при получении неправомерной выгоды в сумме 35 000 долларов США”, — отмечается в сообщении.
В ГБР сообщают, что решается вопрос сообщение о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании меры пресечения.
Дополнение
Экс-топ-менеджера Государственной продовольственно-зерновой корпорации подозревают в растрате более 9 млн грн на завышении зарплат.