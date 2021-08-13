В аеропорту затримали керівника ДПЗКУ: поліція каже, завдав збитки на мільйони доларів і хотів утекти з України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У київському аеропорту затримали керівника “Державної продовольчо-зернової корпорації України”, який підозрюється у тому, що завдав компанії збитки на понад 57 млн доларів. Про це повідомляє Національна поліція України, інформує УНН.
Поліція імені не називає. Тим часом, за даними з відкритих джерел, ДПЗКУ з листопада 2020 року очолює Андрій Власенко.
Цитата:
"Нацполіція затримала керівника “Державної продовольчо-зернової корпорації України” при спробі втечі з України. Посадовця затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань в аеропорту “Жуляни” вранці, 13 серпня. У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом із ним затримали і його спільника", - повідомили у поліції.
Деталі
Напередодні НПУ встановила, що затримані проводили експортні операції зернових за заниженою вартістю та без попередньої оплати. Крім того, за даними правоохоронців, вони уклали договори страхування, у яких штучно завищили страховий тариф від загальної страхової суми. Збитки, які вони, за даними поліції, завдали державній компанії, становлять понад 57 мільйонів доларів США.
Поліція вже повідомила про підозру керівникові корпорації та його спільнику за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Наразі готують клопотання в суд для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.
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