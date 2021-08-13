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В аэропорту задержали руководителя ГПЗКУ: полиция говорит, нанес ущерб на миллионы долларов и хотел убежать из Украины

Киев  •  УНН

 • 30717 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В киевском аэропорту задержали руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины", который подозревается в том, что нанес компании ущерб более чем на 57 млн долларов. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует УНН.

Полиция имени не называет. Между тем, по данным из открытых источников, ГПЗКУ с ноября 2020 года возглавляет Андрей Власенко.

Цитата:

"Нацполиция задержала руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" при попытке бегства из Украины. Чиновника задержали оперативники Департамента стратегических расследований в аэропорту "Жуляны" утром, 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника", - сообщили в полиции.

Детали

Накануне НПУ установила, что задержанные проводили экспортные операции зерновых по заниженной стоимости и без предварительной оплаты. Кроме того, по данным правоохранителей, они заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы. Убытки, которые они, по данным полиции, нанесли государственной компании, составляют более 57 млн долларов США.

Полиция уже сообщила о подозрении руководителю корпорации и его сообщнику по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент готовят ходатайство в суд для избрания обоим подозреваемым меры пресечения.

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