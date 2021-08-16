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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 107622 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 124594 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 128419 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 188067 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 138951 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 131283 просмотра

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Суд отправил под круглосуточный домашний арест руководителя ГПЗКУ Власенко

Суд отправил под круглосуточный домашний арест руководителя ГПЗКУ Власенко

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест руководителя “Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины” Андрея Власенко, который подозревается в том, что нанес компании ущерб более чем 57 млн долларов. Об этом журналисту УНН сообщил источник в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

Цитата

“Суд применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста”, — сообщил источник.

Дополнение

В киевском аэропорту задержали руководителя “Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины”, который подозревается в том, что нанес компании ущерб более чем 57 млн долларов.

Акционерное общество “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины” за последнее время попало не в один коррупционный скандал. Политтехнолог Александр Курбан считает, что ГПЗКУ за высокую толерантность к коррупции в обществе превратилась в место зарабатывания денег.

Напомним, ГБР разоблачена схема вымогательства денег за назначение на должности в “Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины”. Руководителя одного из департаментов ГПЗКУ был задержан при получении взятки в сумме 35 000 долларов.

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