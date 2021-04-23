Політтехнолог розкритикував Державну продовольчо-зернову корпорацію за корупцію

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“Зважаючи на те, що це - державна корпорація, вона дуже сильно схильна до корупції. Відповідно, є такий дуже простий принцип, що держава ніколи не є сумлінним або ефективним керівником таких структур. Тому в такому випадку я абсолютно не сумніваюся, що там є корупція. Річ у тому, що в нас будь-яка сфера, де можна таким чином заробити грошенят, завжди буде приваблива для людей, які хочуть заробити”, — розповів Курбан.

Деталі

Через толерантність суспільства до корупції у керівництві таких організацій, як ДПЗКУ, немає адекватного відповідального управління, вважає політтехнолог.

“Немає у нас нульової толерантності до корупції, і поки її не буде, у нас не буде нормального адекватного управління такими компаніями. (...) Там немає господаря, який безпосередньо зацікавлений у порядку, а в українському суспільстві немає нульової толерантності до корупції”, — пояснив Курбан.

Що було раніше

Нагадаємо, ДБР викрито схему вимагання грошей за призначення на посади до “Державної продовольчо-зернової корпорації України”. Керівника одного з департаментів ДПЗКУ було затримано під час отримання хабаря обсягом 35 000 доларів.

А екстопменеджера Державної продовольчо-зернової корпорації підозрюють у розтраті понад 9 млн грн на завищенні зарплат.

ДПЗКУ, а точніше чиновники, які з нею пов’язані, часто потрапляють у поле зору правоохоронців. Так, у вересні 2020 року УНН інформував, що посадовців “Державної продовольчо-зернової корпорації України” судитимуть за спробу незаконного заволодіння 300 тоннами зерна.

Доповнення

Нагадаємо, акціонерне товариство “Державна продовольчо-зернова корпорація України” за підсумками 2020 року отримало чисті збитки на суму 5,8 млрд грн.

Раніше фермери поскаржилися міністру аграрної політики та продовольства Роману Лещенку на проблеми з фінансуванням посівної і складності співпраці з ДПЗКУ і Аграрним фондом.