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Експерт розповів, хто винен у колосальних збитках Державної продовольчо-зернової корпорації України

Експерт розповів, хто винен у колосальних збитках Державної продовольчо-зернової корпорації України

Київ • УНН

 • 35673 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України" за підсумками 2020 року отримало чисті збитки на суму 5,8 млрд грн. Політичний аналітик Олександр Кочетков пояснив у коментарі УНН, чому з кожним роком прірва боргу ДПЗКУ зростає та хто за це повинен відповідати. 

Цитата:

"Серед причин колосальних збитків ДПЗКУ — це, по-перше, неефективний менеджмент. По-друге, це тіньові схеми, які там були та продовжують бути: за рахунок цієї корпорації збагачуються ті, хто дотичний до неї. Це бізнесмени та чиновники. По-третє, відсутність будь-якого дієвого контролю з боку Кабміну", - пояснює Кочетков.

Деталі

Серед винних і відповідальних, окрім керівництва ДПЗКУ, експерт назвав також Міністерство аграрної політики та Міністерство економіки.

"Винні є і питати треба з тих, хто за професійними обов'язками повинен за тим усім слідкувати. Це Міністерство аграрної політики та Мінекономіки", - зазначив Кочетков.

Політичний аналітик пояснює, що головна проблема полягає саме в нехтуванні відповідальними відомствами контролем над ДПЗКУ, а також у корупції та домовленостях на всіх щаблях.

"В усіх цивілізованих країнах не міністерство контролює свої підлеглі структури, а є незалежний парламентський контроль. Однак у нас це не працює, бо ми маємо таке поняття як монобільшість в парламенті, в Кабміні та Офісі Президента. Тому за умови, що всі в одній системі, і всі між собою домовилися, то у нас і зловживання, і корупція, і все що завгодно обов'язково буде", - наголосив Кочетков.

Контекст 

Акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України" за підсумками 2020 року отримало чисті збитки на суму 5,8 млрд грн.

За результатами 2019 року Державна продовольча корпорація отримала чистий збиток на суму 1,54 млрд грн, а у 2018 році сума збитку склала 1,49 млрд грн. Загальна сума заборгованості Державної продовольчої корпорації перед різними партнерами становить 29,7 млрд грн.

Чистий дохід від реалізації продукції становить 7,1 млрд грн, що вдвічі менше ніж у 2019 році.

З листопада 2020 р. на ДПЗКУ призначений в.о. голови правління — Андрій Власенко. До того він очолював інше державне підприємство "Укрліктрави".

Як повідомляє проєкт Марлін, за інформацією Слідство.Інфо на сайті Мінекономіки містилося повідомлення про звільнення Андрія Власенка з посади керівника “Укрліктрави” через “неналежне виконання своїх службових обов’язків”. Під його керівництвом борг підприємства сягнув більш ніж 12 мільйонів гривень і всі рахунки “Укрліктрав” були заблоковані.

Доповнення

Нагадаємо, ДБР викрито схему вимагання грошей за призначення на посади до “Державної продовольчо-зернової корпорації України”. Керівника одного з департаментів ДПЗКУ було затримано під час отримання хабаря в сумі 35 000 доларів. 

Довідка

Державна продовольчо-зернова корпорація — національний оператор зернового ринку України, надає послуги у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових.

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