Эксперт рассказал, кто виноват в колоссальных убытках Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины

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"Среди причин колоссальных убытков ГПЗКУ - это, во-первых, неэффективный менеджмент. Во-вторых, это теневые схемы, которые там были и продолжают быть: за счет этой корпорации обогащаются те, кто причастен к ней. Это бизнесмены и чиновники. В-третьих, отсутствие какого-либо действенного контроля со стороны Кабмина", - объясняет Кочетков.

Детали

Среди виновных и ответственных, кроме руководства ГПЗКУ, эксперт назвал также Министерство аграрной политики и Министерство экономики.

"Виновные есть и спрашивать надо с тех, кто по профессиональным обязанностям должен за тем всем следить. Это Министерство аграрной политики и Минэкономики", - отметил Кочетков.

Политический аналитик объясняет, что главная проблема заключается именно в пренебрежении ответственными ведомствами контроля над ГПЗКУ, а также в коррупции и договоренностях на всех уровнях.

"Во всех цивилизованных странах не министерство контролирует свои подчиненные структуры, а есть независимый парламентский контроль. Однако у нас это не работает, потому что мы имеем такое понятие как монобольшинство в парламенте, в Кабмине и Офисе Президента. Поэтому при условии, что все в одной системе и все между собой договорились, то у нас и злоупотребления, и коррупция, и все что угодно обязательно будет", - подчеркнул Кочетков.

Контекст

Акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" по итогам 2020 года получило чистый убыток на сумму 5,8 млрд грн.

По результатам 2019 года Государственная продовольственная корпорация получила чистый убыток на сумму 1,54 млрд грн, а в 2018 году сумма ущерба составила 1,49 млрд грн. Общая сумма задолженности Государственной продовольственной корпорации перед различными партнерами составляет 2,97 млрд грн.

Чистый доход от реализации продукции составляет 7,1 млрд грн, что вдвое меньше, чем в 2019 году.

С ноября 2020 года на ГПЗКУ назначен и.о. главы правления - Андрей Власенко. До этого он возглавлял другое государственное предприятие "Укрликтравы".

Как сообщает проект Марлин, по информации Слидство.Инфо на сайте Минэкономики содержалось уведомление об увольнении Андрея Власенко с должности руководителя "Укрликтравы" за "ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей". Под его руководством долг предприятия достиг более чем 12 миллионов гривен и все счета "Укрликтрав" были заблокированы.

Дополнение

Напомним, ГБР разоблачена схема вымогательства денег за назначение на должности в "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Руководитель одного из департаментов ГПЗКУ был задержан при получении взятки в сумме 35 000 долларов.

Справка

Государственная продовольственно-зерновая корпорация - национальный оператор зернового рынка Украины, предоставляющая услуги в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых.