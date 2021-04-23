Политтехнолог раскритиковал Государственную продовольственно-зерновую корпорацию за коррупцию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" за последнее время попала не в один коррупционный скандал. Политтехнолог Александр Курбан считает, что ГПЗКУ из-за высокой толерантности к коррупции в обществе превратилась в место заработка денег, передает УНН.
Цитата:
"Учитывая то, что это - государственная корпорация, она очень сильно склонна к коррупции. Соответственно, есть такой очень простой принцип, что государство никогда не является добросовестным или эффективным руководителем таких структур. Поэтому в таком случае я абсолютно не сомневаюсь, что там есть коррупция. Дело в том, что у нас любая сфера, где можно таким образом заработать деньжат, всегда будет привлекательна для людей, которые хотят заработать", - рассказал Курбан.
Детали
Из-за толерантности общества к коррупции в руководстве таких организаций, как ГПЗКУ, нет адекватного ответственного управления, считает политтехнолог.
"Нет у нас нулевой толерантности к коррупции, и пока ее не будет, у нас не будет нормального адекватного управления такими компаниями. (...) Там нет хозяина, который непосредственно заинтересован в порядке, а в украинском обществе нет нулевой толерантности к коррупции", - пояснил Курбан.
Что было ранее
Напомним, ГБР разоблачена схема вымогательства денег за назначение на должности в "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Руководителя одного из департаментов ГПЗКУ задержали при получении взятки в размере 35 тыс. долларов.
А экс-топ-менеджера Государственной продовольственно-зерновой корпорации подозревают в растрате более 9 млн грн на завышении зарплат.
ГПЗКУ, а точнее чиновники, которые с ней связаны, часто попадают в поле зрения правоохранителей. Так, в сентябре 2020 года УНН информировал, что чиновников "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" будут судить за попытку незаконного завладения 300 тоннами зерна.
Дополнение
Напомним, акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" по итогам 2020 года получило чистый убыток на сумму 5,8 млрд грн.
Ранее фермеры пожаловались министру аграрной политики и продовольствия Роману Лещенко на проблемы с финансированием посевной и сложности сотрудничества с ГПЗКУ и Аграрным фондом.