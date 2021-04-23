Политтехнолог раскритиковал Государственную продовольственно-зерновую корпорацию за коррупцию

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"Учитывая то, что это - государственная корпорация, она очень сильно склонна к коррупции. Соответственно, есть такой очень простой принцип, что государство никогда не является добросовестным или эффективным руководителем таких структур. Поэтому в таком случае я абсолютно не сомневаюсь, что там есть коррупция. Дело в том, что у нас любая сфера, где можно таким образом заработать деньжат, всегда будет привлекательна для людей, которые хотят заработать", - рассказал Курбан.

Детали

Из-за толерантности общества к коррупции в руководстве таких организаций, как ГПЗКУ, нет адекватного ответственного управления, считает политтехнолог.

"Нет у нас нулевой толерантности к коррупции, и пока ее не будет, у нас не будет нормального адекватного управления такими компаниями. (...) Там нет хозяина, который непосредственно заинтересован в порядке, а в украинском обществе нет нулевой толерантности к коррупции", - пояснил Курбан.

Что было ранее

Напомним, ГБР разоблачена схема вымогательства денег за назначение на должности в "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Руководителя одного из департаментов ГПЗКУ задержали при получении взятки в размере 35 тыс. долларов.

А экс-топ-менеджера Государственной продовольственно-зерновой корпорации подозревают в растрате более 9 млн грн на завышении зарплат.

ГПЗКУ, а точнее чиновники, которые с ней связаны, часто попадают в поле зрения правоохранителей. Так, в сентябре 2020 года УНН информировал, что чиновников "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" будут судить за попытку незаконного завладения 300 тоннами зерна.

Дополнение

Напомним, акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" по итогам 2020 года получило чистый убыток на сумму 5,8 млрд грн.

Ранее фермеры пожаловались министру аграрной политики и продовольствия Роману Лещенко на проблемы с финансированием посевной и сложности сотрудничества с ГПЗКУ и Аграрным фондом.