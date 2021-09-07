Махинации в ГПЗКУ: полиция пресекла попытку вывоза зерна на 7 млн долл

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“Сегодня, 7 сентября, полицейские предупредили загрузки на морской транспорт и вывоз с таможенной территории Украины зерновых культур в адрес компании-нерезидента, имеющего задолженность ГПЗКУ на сумму 7 миллионов долларов США за ранее поставленный груз”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сейчас проводятся неотложные следственные действия в морском порту “Черноморск” и в складских помещениях.

В МВД напоминают, что ранее были уличены в неправомерной деятельности должностные лица Государственной продовольственно-зерновой корпорации (далее — ГПЗКУ) и преступная схема следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Во время следствия установлено, что должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты. При этом занижали стоимость и не совершали предоплату товара.

“Правоохранители разоблачили многочисленные факты реализации преступной схемы. В частности за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица государственной корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, которая была значительно ниже рыночной”, — отмечается в сообщении.

В МВД отмечают, что в частности на протяжении января-мая 2021 года между ГПЗКУ было заключено внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на общую сумму более 231 миллиона долларов США. По состоянию на конец июля 2021 года дебиторская задолженность вышеупомянутых компаний перед корпорацией, а соответственно и нанесенный ущерб составляет более 57 миллионов долларов США.

“В августе этого года следователи ГСУ сообщили о подозрении бывшему председателю правления АО „ГПЗКУ“, а также бенефициарного собственника общества, осуществляющего хранение и перевозку зерновых культур, и компании-нерезидента, в пользу которой осуществлялась их поставка. Действия фигурантов квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Дополнение

В августе этого года в киевском аэропорту задержали руководителя “Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины” Андрея Власенко, который подозревается в том, что нанес компании ущерб более чем 57 млн долларов.



Позже суд отправил под круглосуточный домашний арест Андрея Власенко.

Акционерное общество “Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины” за последнее время попало не в один коррупционный скандал. Политтехнолог Александр Курбан считает, что ГПЗКУ за высокую толерантность к коррупции в обществе превратилась в место зарабатывания денег.

Напомним, ГБР разоблачена схема вымогательства денег за назначение на должности в “Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины”. Руководителя одного из департаментов ГПЗКУ был задержан при получении взятки в сумме 35 000 долларов.