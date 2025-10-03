Майже 4 тис. школярів із прифронтових регіонів повернулись до офлайн-навчання

Майже 4 тисячі дітей із прифронтових регіонів повернулися до офлайн-навчання в школах з початку навчального року, повідомили у МОН, пише УНН.

Деталі

У міністерстві вказали, що тисячі дітей із прифронтових регіонів не можуть ходити до школи через постійні обстріли. Але йде робота над тим, щоб "створити безпечні умови для очної освіти".

У вересні майже 4 000 школярів із прифронтових регіонів уже повернулися до офлайну - повідомили у МОН.

Як вказано, на Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині відкрили нові "підземні школи" - сучасні освітні простори, збудовані глибоко під землею, де діти можуть безпечно навчатися, навіть у громадах поблизу лінії фронту.

В Україні введені в експлуатацію 33 підземні школи - Лісовий