Почти 4 тыс. школьников из прифронтовых регионов вернулись к офлайн-обучению
Киев • УНН
С начала учебного года почти 4 тысячи детей из прифронтовых регионов вернулись к офлайн-обучению. На Херсонщине, Запорожье и Днепропетровщине открыли новые "подземные школы" для безопасного обучения.
Почти 4 тысячи детей из прифронтовых регионов вернулись к офлайн-обучению в школах с начала учебного года, сообщили в МОН, пишет УНН.
Детали
В министерстве указали, что тысячи детей из прифронтовых регионов не могут ходить в школу из-за постоянных обстрелов. Но идет работа над тем, чтобы "создать безопасные условия для очного образования".
В сентябре почти 4 000 школьников из прифронтовых регионов уже вернулись к офлайну
Как указано, на Херсонщине, Запорожье и Днепропетровщине открыли новые "подземные школы" - современные образовательные пространства, построенные глубоко под землей, где дети могут безопасно учиться, даже в общинах вблизи линии фронта.
