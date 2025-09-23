Маєток легендарного телеведучого Джонні Карсона виставили на продаж за $110 млн

Колишній маєток легенди американського телебачення Джонні Карсона в Каліфорнії у США виставлений на продаж за 110 мільйонів доларів - через два десятиліття після його смерті у 2005 році, пише УНН з посиланням на Realtor.com.

Ведучий ток-шоу придбав цей маєток у середині 1980-х років за 9,5 мільйона доларів. Після його смерті у віці 79 років від дихальної недостатності майно перейшло до його вдови Алексіс.

У 2007 році Алексіс продала маєток за 46 мільйонів доларів кінопродюсеру Сідні Кіммелу та його дружині Керолайн. У 2019 році Кіммели продали його венчурному капіталісту Ріазу Валані та його дружині Августі Тігретт у межах позабіржової угоди, яка була оцінена в 40 мільйонів доларів готівкою, що більш ніж удвічі нижче за запитувану ціну в 81,5 мільйона доларів.

Просторий особняк у Малібу, збудований на початку 1980-х років, відтоді був реконструйований. Він розташований на ділянці площею 4,1 акра (1,6 га), розділеному дорогою загального користування.

"Усамітнена та відокремлена головна резиденція розташована серед вишукано доглянутих садів та дерев рідкісних порід. Величезні скляні стіни відкривають панораму океану, островів і Намиста Королеви (Queen’s Necklace)", - ідеться в оголошенні, власником якого є Кріс Кортаццо з Compass.

Головний будинок, спроектований Едвардом Р. Найлзом і є ефектною композицією з дерева і трикутників зі скла, побудований навколо чудового критого дендрарію з красивими кам'яними підлогами, розповів Кортаццо.

За словами Кортаццо, "це один із найособливіших будинків у Малібу з багатою історією, пов'язаною з такою легендою, як Джонні Карсон".

"Він розташований ближче до урвища, ніж можна побудувати сьогодні, відкриваючи захоплюючі краєвиди на пляж Літл-Д'юм і бухту з одного боку, і має панорамний вид на узбережжя, що тягнеться вздовж берега, з іншого", - вказав він.

Будинок з двома спальнями та 4,5 ванними кімнатами має житлову площу 7083 квадратних фути (715 кв. м) і розташований на ділянці площею 4,1 акра (1,6 га), включаючи вихід до пляжу. З цього залитого світлом будинку відкривається чудовий краєвид на Тихий океан.

"Скляна стеля висотою 9 метрів, прикрашена дерев'яними планками, височить над високими скляними стінами, зеленими клумбами та деревами", - наголошується в оголошенні.

"У цьому величному павільйоні знаходиться комфортабельна вітальня і майстерно втоплений у підлогу камін із міді та скла, оточений м'якими диванами", - зазначається в оголошенні.

У будинку є обідні зони для урочистостей та відпочинку, медіа-зал, винний зал, а також тераса з видом на океан.

Поруч із трикутною їдальнею знаходяться бар та вітальня з чорного мармуру. Кухня шеф-кухаря обладнана сучасною технікою та коморою для дворецького.

Головна спальня займає другий поверх і включає окремі ванні кімнати, вбиральні та особисті кабінети.

Зовні розташований басейн у курортному стилі, оточений терасою для засмаги.

Ландшафт включає 2 акри (0,8 га) доглянутих садів, ставок з коропами коі, водоспади, тенісний корт, павільйон з двома гостьовими люксами з тренажерним залом та роздягальнею, а також гостьовий будинок.

Додаткові зручності включають офіс для персоналу, ліфт, пральню, гараж, майданчик для автомобілів та парковку для персоналу.

На нижньому рівні та в лаунжі готелю є бар, кінозал та винний льох.

Окрім гаража на три автомобілі (та двох зарядних пристроїв Tesla), на території є парковка приблизно на 40 автомобілів.

