Поместье легендарного телеведущего Джонни Карсона выставлено на продажу за $110 млн

Бывшее поместье легенды американского телевидения Джонни Карсона в Калифорнии в США выставлено на продажу за 110 миллионов долларов - спустя два десятилетия после его смерти в 2005 году, пишет УНН со ссылкой на Realtor.com.

Детали

Ведущий ток-шоу приобрел это поместье в середине 1980-х годов за 9,5 миллиона долларов. После его смерти в возрасте 79 лет от дыхательной недостаточности имущество перешло к его вдове Алексис.

В 2007 году Алексис продала поместье за 46 миллионов долларов кинопродюсеру Сидни Киммелу и его жене Кэролайн. В 2019 году Киммелы продали его венчурному капиталисту Риазу Валани и его жене Августе Тигретт в рамках внебиржевой сделки, которая была оценена в 40 миллионов долларов наличными, что более чем вдвое ниже запрашиваемой цены в 81,5 миллиона долларов.

Просторный особняк в Малибу, построенный в начале 1980-х годов, с тех пор был реконструирован. Он расположен на участке площадью 4,1 акра (1,6 га), разделенном дорогой общего пользования.

"Уединенная и обособленная главная резиденция расположена среди изысканно ухоженных садов и деревьев редких пород. Огромные стеклянные стены открывают панораму океана, островов и Ожерелья Королевы (Queen’s Necklace)", - говорится в объявлении, владельцем которого является Крис Кортаццо из Compass.

Главный дом, спроектированный Эдвардом Р. Найлзом и представляющий собой эффектную композицию из дерева и треугольников из стекла, построен вокруг великолепного крытого дендрария с красивыми каменными полами, рассказал Кортаццо.

По словам Кортаццо, "это один из самых особенных домов в Малибу с богатой историей, связанной с такой легендой, как Джонни Карсон".

"Он расположен ближе к обрыву, чем можно построить сегодня, открывая захватывающие виды на пляж Литл-Дьюм и бухту с одной стороны, и имеет панорамный вид на побережье, тянущееся вдоль берега, с другой", - указал он.

Дом с двумя спальнями и 4,5 ванными комнатами имеет жилую площадь 7083 квадратных фута (715 кв. м) и расположен на участке площадью 4,1 акра (1,6 га), включая выход к пляжу. Из этого залитого светом дома открывается великолепный вид на Тихий океан.

"Стеклянный потолок высотой 9 метров, украшенный деревянными планками, возвышается над высокими стеклянными стенами, зелеными клумбами и деревьями", - отмечается в объявлении.

"В этом величественном павильоне находится комфортабельная гостиная и искусно утопленный в пол камин из меди и стекла, окруженный мягкими диванами", - указано в объявлении.

В доме есть обеденные зоны для торжеств и отдыха, медиа-зал, винный зал, а также терраса с видом на океан.

Рядом с треугольной столовой находятся бар и гостиная из черного мрамора. Кухня шеф-повара оборудована современной техникой и кладовой для дворецкого.

Главная спальня занимает второй этаж и включает отдельные ванные комнаты, гардеробные и личные кабинеты.

Снаружи расположен бассейн в курортном стиле, окруженный террасой для загара.

Ландшафт включает 2 акра (0,8 га) ухоженных садов, пруд с карпами кои, водопады, теннисный корт, павильон с двумя гостевыми люксами с тренажерным залом и раздевалкой, а также гостевой дом.

Дополнительные удобства включают офис для персонала, лифт, прачечную, гараж, площадку для автомобилей и парковку для персонала.

На нижнем уровне и в лаунже отеля есть бар, кинозал и винный погреб.

Помимо гаража на три автомобиля (и двух зарядных устройств Tesla), на территории есть парковка примерно на 40 автомобилей.

Особняк звезды НБА выставлен на продажу за $11 миллионов