Поместье легендарного телеведущего Джонни Карсона выставлено на продажу за $110 млн
Киев • УНН
Бывшее поместье легенды американского телевидения Джонни Карсона в Малибу, приобретенное им в 1980-х за 9,5 миллиона долларов, продается за 110 миллионов долларов. Особняк площадью 715 кв. м на участке 1,6 га имеет бассейн, теннисный корт и гостевой дом.
Бывшее поместье легенды американского телевидения Джонни Карсона в Калифорнии в США выставлено на продажу за 110 миллионов долларов - спустя два десятилетия после его смерти в 2005 году, пишет УНН со ссылкой на Realtor.com.
Детали
Ведущий ток-шоу приобрел это поместье в середине 1980-х годов за 9,5 миллиона долларов. После его смерти в возрасте 79 лет от дыхательной недостаточности имущество перешло к его вдове Алексис.
В 2007 году Алексис продала поместье за 46 миллионов долларов кинопродюсеру Сидни Киммелу и его жене Кэролайн. В 2019 году Киммелы продали его венчурному капиталисту Риазу Валани и его жене Августе Тигретт в рамках внебиржевой сделки, которая была оценена в 40 миллионов долларов наличными, что более чем вдвое ниже запрашиваемой цены в 81,5 миллиона долларов.
Просторный особняк в Малибу, построенный в начале 1980-х годов, с тех пор был реконструирован. Он расположен на участке площадью 4,1 акра (1,6 га), разделенном дорогой общего пользования.
"Уединенная и обособленная главная резиденция расположена среди изысканно ухоженных садов и деревьев редких пород. Огромные стеклянные стены открывают панораму океана, островов и Ожерелья Королевы (Queen’s Necklace)", - говорится в объявлении, владельцем которого является Крис Кортаццо из Compass.
Главный дом, спроектированный Эдвардом Р. Найлзом и представляющий собой эффектную композицию из дерева и треугольников из стекла, построен вокруг великолепного крытого дендрария с красивыми каменными полами, рассказал Кортаццо.
По словам Кортаццо, "это один из самых особенных домов в Малибу с богатой историей, связанной с такой легендой, как Джонни Карсон".
"Он расположен ближе к обрыву, чем можно построить сегодня, открывая захватывающие виды на пляж Литл-Дьюм и бухту с одной стороны, и имеет панорамный вид на побережье, тянущееся вдоль берега, с другой", - указал он.
Дом с двумя спальнями и 4,5 ванными комнатами имеет жилую площадь 7083 квадратных фута (715 кв. м) и расположен на участке площадью 4,1 акра (1,6 га), включая выход к пляжу. Из этого залитого светом дома открывается великолепный вид на Тихий океан.
"Стеклянный потолок высотой 9 метров, украшенный деревянными планками, возвышается над высокими стеклянными стенами, зелеными клумбами и деревьями", - отмечается в объявлении.
"В этом величественном павильоне находится комфортабельная гостиная и искусно утопленный в пол камин из меди и стекла, окруженный мягкими диванами", - указано в объявлении.
В доме есть обеденные зоны для торжеств и отдыха, медиа-зал, винный зал, а также терраса с видом на океан.
Рядом с треугольной столовой находятся бар и гостиная из черного мрамора. Кухня шеф-повара оборудована современной техникой и кладовой для дворецкого.
Главная спальня занимает второй этаж и включает отдельные ванные комнаты, гардеробные и личные кабинеты.
Снаружи расположен бассейн в курортном стиле, окруженный террасой для загара.
Ландшафт включает 2 акра (0,8 га) ухоженных садов, пруд с карпами кои, водопады, теннисный корт, павильон с двумя гостевыми люксами с тренажерным залом и раздевалкой, а также гостевой дом.
Дополнительные удобства включают офис для персонала, лифт, прачечную, гараж, площадку для автомобилей и парковку для персонала.
На нижнем уровне и в лаунже отеля есть бар, кинозал и винный погреб.
Помимо гаража на три автомобиля (и двух зарядных устройств Tesla), на территории есть парковка примерно на 40 автомобилей.
