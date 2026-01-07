Майданчик для проведення мирних перемовин ще обговорюється - Зеленський

Україна обговорює з партнерами майбутні мирні перемовини і де вони можуть відбутися, заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Передусім Туреччина була майданчиком для перемовин, ми досягли там рішень щодо повернення наших військовополонених, щодо обмінів, і я думаю, що ми будемо продовжувати цей трек. Я не знаю, чи це буде на базі Туреччини, а може, в іншій державі, подивимось. Безумовно, ми обговорюємо з нашими партнерами майбутні перемовини і де вони можуть бути - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирного процесу в Україні та палестинського питання. Турецький лідер також підтримує зв'язок із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами з цих питань.