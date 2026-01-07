Майданчик для проведення мирних перемовин ще обговорюється - Зеленський

$42.560.14
49.800.29
ukenru
13:11 • 3288 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 8170 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 12577 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 16213 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 17162 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 15545 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 15271 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 29899 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52299 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 144989 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.5м/с
91%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01 • 10213 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23 • 11070 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 25600 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну10:32 • 13853 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 6696 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 6146 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 6866 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
11:31 • 12582 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 63413 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 100913 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Франція
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 35676 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 55454 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 98168 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 89848 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 84457 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
Дипломатка
Фільм

Майданчик для проведення мирних перемовин ще обговорюється - Зеленський

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна обговорює з партнерами майбутні мирні переговори та можливі місця їх проведення. Туреччина раніше була майданчиком для обміну військовополоненими, і цей трек буде продовжено.

Майданчик для проведення мирних перемовин ще обговорюється - Зеленський

Україна обговорює з партнерами майбутні мирні перемовини і де вони можуть відбутися, заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Передусім Туреччина була майданчиком для перемовин, ми досягли там рішень щодо повернення наших військовополонених, щодо обмінів, і я думаю, що ми будемо продовжувати цей трек. Я не знаю, чи це буде на базі Туреччини, а може, в іншій державі, подивимось. Безумовно, ми обговорюємо з нашими партнерами майбутні перемовини і де вони можуть бути

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирного процесу в Україні та палестинського питання. Турецький лідер також підтримує зв'язок із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами з цих питань.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна