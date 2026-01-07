$42.560.14
Площадка для проведения мирных переговоров еще обсуждается - Зеленский

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина обсуждает с партнерами будущие мирные переговоры и возможные места их проведения. Турция ранее была площадкой для обмена военнопленными, и этот трек будет продолжен.

Украина обсуждает с партнерами будущие мирные переговоры и где они могут состояться, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

Прежде всего, Турция была площадкой для переговоров, мы достигли там решений по возвращению наших военнопленных, по обменам, и я думаю, что мы будем продолжать этот трек. Я не знаю, будет ли это на базе Турции, а может, в другом государстве, посмотрим. Безусловно, мы обсуждаем с нашими партнерами будущие переговоры и где они могут быть

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом по мирному процессу в Украине и палестинскому вопросу. Турецкий лидер также поддерживает связь с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по этим вопросам.

Павел Башинский

