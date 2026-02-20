Магнітні бурі 21-22 лютого - до чого готуватись метеозалежним

Цими вихідними - з 21 по 22 лютого включно - українцям не варто очікувати потужних магнітних бурь. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Активність сонця 20, 21 та 22 лютого буде незначною.

П'ятниця, 20 лютого

Клас сонячних спалахів (Solar Flare) триматиметься на рівні С2. Це помірно слабкий спалах, який активно не відобразиться на самопочутті метеозалежних людей.

K-index (показник геомагнітного коливання) перебуватиме на рівні 3,2. Це звичайні коливання атмосфери.

Субота, 21 лютого

У порівнянні з попереднім днем, рівень геомагнітного збурення атмосфери знижуватиметься й перебуватиме на рівні 2,3. Такі коливання майже не відчуватимуться людиною.

Неділя, 22 лютого

K-index прогнозують на рівні 1,7 балів. Це дуже незначний показник.

Водночас медики пояснюють: метеочутливі українці можуть відчувати цими днями погіршення самопочуття. Але такий стан провокуватимуть не спалахи на сонці, а різкі коливання температур. Адже цього тижня у більшості регіонів України низькі температури змінили "нульове" й "плюсові" позначки на стовпчиках термометрів. Але вже за добу їм на зміну прийшли крижані дощі та дощі зі снігом, після чого Україну знову накрили сніги.

Що робити, коли зміна погоди впливає на самопочуття

У такі дні лікарі радять:

уникати надмірних фізичних навантажень;

не приймати занадто гарячу ванну, не ходити до лазні та сауни;

не вживати алкогольні напої;

каву замінити на легкий трав'яний чай, узвар чи мінеральну воду;

відмовитися від жирної та смаженої їжі, надавши перевагу бульйонам, “легким” супам, зерновим на гарнір та салатам;

балансувати сон та фізичну активність й спати не менше ніж 8 годин.

Нагадаємо

Потужна геомагнітна буря G4, найсильніша за два десятиліття, спричинила північне сяйво, видиме в Канаді, північних штатах США та деяких частинах Європи, включаючи Україну. Це явище стало результатом масового виверження заряджених частинок Сонця.