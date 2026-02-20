$43.270.03
Ексклюзив
10:00 • 6884 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
07:56 • 12412 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 43100 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 76235 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 47315 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 79877 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 39885 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 63327 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 32374 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 28225 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Магнітні бурі 21-22 лютого - до чого готуватись метеозалежним

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Попри те, що значних збурень атмосфери не очікується, метеозалежні люди можуть почуватися зле через різке коливання температури повітря.

Магнітні бурі 21-22 лютого - до чого готуватись метеозалежним

Цими вихідними - з 21 по 22 лютого включно - українцям не варто очікувати потужних магнітних бурь. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані  Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. 

Активність сонця 20, 21 та 22 лютого буде незначною. 

П'ятниця, 20 лютого

Клас сонячних спалахів (Solar Flare) триматиметься на рівні С2. Це помірно слабкий спалах, який активно не відобразиться на самопочутті метеозалежних людей.

K-index (показник геомагнітного коливання) перебуватиме на рівні 3,2. Це звичайні коливання атмосфери.

Субота, 21 лютого 

У порівнянні з попереднім днем, рівень геомагнітного збурення атмосфери знижуватиметься й перебуватиме на рівні 2,3. Такі коливання майже не відчуватимуться людиною.

Неділя, 22 лютого

K-index прогнозують на рівні 1,7 балів. Це дуже незначний показник.

Водночас медики пояснюють: метеочутливі українці можуть відчувати цими днями погіршення самопочуття. Але такий стан провокуватимуть не спалахи на сонці, а різкі коливання температур. Адже цього тижня у більшості регіонів України низькі температури змінили "нульове" й "плюсові" позначки на стовпчиках термометрів. Але вже за добу їм на зміну прийшли крижані дощі та дощі зі снігом, після чого Україну знову накрили сніги.

Що робити, коли зміна погоди впливає на самопочуття 

У такі дні лікарі радять:

  • уникати надмірних фізичних навантажень;
    • не приймати занадто гарячу ванну, не ходити до лазні та сауни;
      • не вживати алкогольні напої;
        • каву замінити на легкий трав'яний чай, узвар чи мінеральну воду;
          • відмовитися від жирної та смаженої їжі, надавши перевагу бульйонам, “легким” супам, зерновим на гарнір та салатам;
            • балансувати сон та фізичну активність й спати не менше ніж 8 годин. 

              Нагадаємо

              Потужна геомагнітна буря G4, найсильніша за два десятиліття, спричинила північне сяйво, видиме в Канаді, північних штатах США та деяких частинах Європи, включаючи Україну. Це явище стало результатом масового виверження заряджених частинок Сонця.

              Олександра Василенко

              СуспільствоЗдоров'я
              Морози в Україні
              Дощі в Україні
              Сніг в Україні
              Канада
              Європа
              Сполучені Штати Америки
              Україна